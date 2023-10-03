Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Другие новости
03 октября 2023, 12:55 | Обновлено 03 октября 2023, 13:05
681
0

Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины

Хорватский клуб пошел навстречу украинцу

03 октября 2023, 12:55 | Обновлено 03 октября 2023, 13:05
681
0
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
ФК Хайдук. Давид Фесюк (в центре)

«Хайдук» U-19 перенес матч 9-го тура юношеского чемпионата Хорватии против «Вараждины» ради украинского вратаря Давида Фесюка. Матч должен был состояться 7 октября в Сплите.

По информации Sport.ua, руководство «Хайдука» сделало все возможное, что перенести игру на 6 октября, потому что Фесюк должен отправиться в юношескую сборную Украины U-19 на турнир в Южную Корею Seoul Cup 2023.

Вылет украинской делегации запланирован на 6 октября из Варшавы. УАФ позаботилась о приобретении индивидуального авиабилета для Давида из Будапешта в Сеул на 7 октября. В индивидуальном порядке также была обеспечена виза для поездки в Южную Корею.

Seoul Cup запланирован с 11 по 15 октября. На турнире сыграют сборные Южной Кореи, Украины, Вьетнама и Марокко. Турнир будет проходить по круговой системе - каждый участник сыграет с другим.

Турнир в Корее будет подготовкой к квалификации на Евро U-19. По итогам жеребьевки украинцы встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты (хозяин соревнований). Две лучшие команды выйдут в элит-раунд.

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Шахтеру главное не проиграть Антверпену»
Юрий ВИРТ: «Меня удивляет футбол в исполнении Шахтера»
ПОНОМАРЕВ: «Впервые в моей карьере игрок после замены оформил дубль»
Хайдук Сплит Давид Фесюк инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 03 октября 2023, 10:02 2
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
Футбол | 03 октября 2023, 11:11 0
ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет
ФОТО. «Он сделал это». Мудрик – на страницах большинства британских газет

В Англии не обошли стороной гол украинца

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Футбол | 03.10.2023, 09:11
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Смотрел нарезки с игрой Мудрика. Хотел его в Эвертон»
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
Война | 02.10.2023, 13:20
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02.10.2023, 19:30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 9
Футбол
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 11
Теннис
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 16
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
02.10.2023, 10:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 24
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 37
Футбол
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем