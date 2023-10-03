Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хорватский клуб пошел навстречу украинцу
«Хайдук» U-19 перенес матч 9-го тура юношеского чемпионата Хорватии против «Вараждины» ради украинского вратаря Давида Фесюка. Матч должен был состояться 7 октября в Сплите.
По информации Sport.ua, руководство «Хайдука» сделало все возможное, что перенести игру на 6 октября, потому что Фесюк должен отправиться в юношескую сборную Украины U-19 на турнир в Южную Корею Seoul Cup 2023.
Вылет украинской делегации запланирован на 6 октября из Варшавы. УАФ позаботилась о приобретении индивидуального авиабилета для Давида из Будапешта в Сеул на 7 октября. В индивидуальном порядке также была обеспечена виза для поездки в Южную Корею.
Seoul Cup запланирован с 11 по 15 октября. На турнире сыграют сборные Южной Кореи, Украины, Вьетнама и Марокко. Турнир будет проходить по круговой системе - каждый участник сыграет с другим.
Турнир в Корее будет подготовкой к квалификации на Евро U-19. По итогам жеребьевки украинцы встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты (хозяин соревнований). Две лучшие команды выйдут в элит-раунд.
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