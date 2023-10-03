Златан ИБРАГИМОВИЧ – об Эрике тен Хаге: «Какой у него опыт?»
Бывший игрок «Ман Юнайтед» прокомментировал результаты команды и работу главного тренера
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал состояние клуба и персону главного тренера команды:
«Манчестер Юнайтед» должен побеждать, они должны выигрывать все соревнования, в которых принимают участие. Сейчас в Англии доминируют их соседи, и теперь все по-другому. Чувствуется, будто ты следил за проектом, за планом, а потом в один момент все идет не так.
Какой опыт у Эрика тен Хага? Он работал с молодыми талантами, а затем пошел в «МЮ». У «Ман Юнайтед» другой менталитет, другие игроки. Ты не можешь прийти сюда и делать то же, что делал в «Аяксе».
«Красные дьяволы» слабо начали сезон 2023/24 – всего 3 победы в 7 турах АПЛ. Как следствие – 10-е место в чемпионате.
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