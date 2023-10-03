Златан ИБРАГИМОВИЧ – об Эрике тен Хаге: «Какой у него опыт?»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал состояние клуба и персону главного тренера команды:

«Манчестер Юнайтед» должен побеждать, они должны выигрывать все соревнования, в которых принимают участие. Сейчас в Англии доминируют их соседи, и теперь все по-другому. Чувствуется, будто ты следил за проектом, за планом, а потом в один момент все идет не так.

Какой опыт у Эрика тен Хага? Он работал с молодыми талантами, а затем пошел в «МЮ». У «Ман Юнайтед» другой менталитет, другие игроки. Ты не можешь прийти сюда и делать то же, что делал в «Аяксе».