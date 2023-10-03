Богдан ЛЕДНЕВ: «Считаю, что мы наиграли на победу»

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (1:0) в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой, сегодня вам удалось забить наконец свой дебютный мяч, который стал победным. Как считаете, счет на табло соответствует тому, что происходило на футбольном поле?

– Считаю, что мы наиграли на победу, но была непростая игра. Очень доволен забить дебютный мяч за команду и помочь одержать победу.

– Во втором тайме команда больше играла без мяча, это была установка играть вторым номером или так получилось ситуативно?

– Когда мы забили гол, играли больше по результату, такой был план.

– В прошлых командах вы в основном играли под нападающим, а в «Днепре-1» вас используют на фланге, как оцените свои действия на этой позиции и где вам комфортнее играть?

– Выполняю тренерские указания, где я буду полезен команде, там и буду играть.

– На фланге все же такие комфортнее?

– Если забиваю – значит комфортно.

Напомним, Богдан Леднев – автор единственного гола в этой игре. Он поразил ворота Олега Мозиля ударом из-за пределов штрафной площадки. Благодаря этой победе днепряне поднялись на 7-ю строчку УПЛ, набрав 12 очков в 7 матчах.