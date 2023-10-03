Челси впервые с мая 2021 года обыграл команду, которая была выше в таблице
Невероятная безвыигрышная серия «синих» закончилась
В матче 7 тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде победил «Фулхэм» со счетом 2:0, голы забивали Михаил Мудрик и Армандо Броя, причем для украинца гол стал первым за лондонцев.
«Челси» в этой встрече впервые с мая 2021 года выиграл матч Премьер-лиги у команды, занимающей более высокое место в турнирной таблице АПЛ.
Так завершилась 18-матчевая безвыигрышная серия «синих» против таких команд (пять ничьих и 13 поражений).
В мае 2021-го «Челси» победил «Лестером» со счетом 2:1.
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