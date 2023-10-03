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Англия
03 октября 2023, 12:22 | Обновлено 03 октября 2023, 13:21
409
0

Челси впервые с мая 2021 года обыграл команду, которая была выше в таблице

Невероятная безвыигрышная серия «синих» закончилась

03 октября 2023, 12:22 | Обновлено 03 октября 2023, 13:21
409
0
Челси впервые с мая 2021 года обыграл команду, которая была выше в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7 тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде победил «Фулхэм» со счетом 2:0, голы забивали Михаил Мудрик и Армандо Броя, причем для украинца гол стал первым за лондонцев.

«Челси» в этой встрече впервые с мая 2021 года выиграл матч Премьер-лиги у команды, занимающей более высокое место в турнирной таблице АПЛ.

Так завершилась 18-матчевая безвыигрышная серия «синих» против таких команд (пять ничьих и 13 поражений).

В мае 2021-го «Челси» победил «Лестером» со счетом 2:1.

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Источник Opta
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