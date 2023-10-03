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Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 11:24 | Обновлено 03 октября 2023, 11:46
262
0

Александр СОПКО: «Возможно, Шахтер провалит этот сезон»

Легендарный игрок «Шахтера» поделился ожиданиями от сезона

03 октября 2023, 11:24 | Обновлено 03 октября 2023, 11:46
262
0
Александр СОПКО: «Возможно, Шахтер провалит этот сезон»
Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Легендарный игрок «Шахтера» Александр Сопко поделился ожиданиями от сезона, который ждет «горняков».

– Большая проблема в том, что у ван Леувена нет группы лидеров, которые имеют определенный опыт игры, на кого он мог бы опереться в своих взглядах. При всем уважении к Ракицкому, Чигринскому и Степаненко, не они должны задавать атмосферу, а новое поколение. А вот его нет.

– Что вы имеете в виду?
– Нет молодых, но уже опытных футболистов, которые прошли уже как минимум сотню игр на профессиональном уровне. Молодежь, хоть и получила еврокубковый опыт, она все равно еще не сформировалась, не повзрослела. И как только команде стало трудно, некому взять на себя инициативу на поле и показать, что делать. Никто не проявит характер, не покажет бойцовских качеств, не даст эмоций, которые поведут за собой. Никто не хочет рисковать и брать на себя ответственность. Все играют «хоть бы не ошибиться». Это приводит к неуверенности в своих силах, разочарованию и неверию в тренерскую идею. И все это накапливается, как снежный ком.

– А как насчет влияния самого ван Леувена?
– На мой взгляд, ему не хватает опыта, в частности, работы в такой ситуации – под большим давлением. Кажется, он и сам немного растерялся. В теории он понимает, что нужно сделать. Но как это сделать – не знает. И здесь открывается еще одна проблема – насколько его тренерский штаб квалифицирован и способен ему помочь.

– Что будет ждать «Шахтер» в недалеком будущем?
– Возможно, команда провалит этот сезон. После чего футболисты должны переоценить себя. Возможно, им кажется, что они уже стали футболисты, которые все умеют и их будут продавать если не за 100 миллионов, то за 50, и их футбольная жизнь будет удачной. Но это миф, который, скорее, создают агенты. Когда футболист играет без эмоций и желания в своем чемпионате, в Европе на нем ставят крест сразу. Поэтому пусть не думают, что с таким подходом их ждут в Европе. Тогда, они закончат в арендах в командах УПЛ.

«Шахтер» начал сезон 2023/24 на низком для себя уровне: всего 18 очков в 9 турах УПЛ и поражение от «Порту» (1:3) в 1-м туре группового этапа ЛЧ.

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Александр Сопко Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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