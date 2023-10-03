Экс-вингер Шахтера довызван в сборную Бразилии, чтоб заменить Рафинью

26-летний вингер «Бенфики» Давид Нерес, известный в Украине по трансферу в «Шахтер» в начале 2022 года, но так и не сыгравший за «горняков» из-за войны ни одного официального матча, получил вызов в национальную сборную Бразилии.

В стане «селесао» Нерес заменит своего ровесника Рафинью из «Барселоны», который ранее также был дополнительно довызван в национальную команду из-за травмы Винисиуса Жуниора, но впоследствии сам получил повреждение.

Давид Нерес имеет на своем счету 7 матчей за сборную Бразилии. Все он провел под руководством прежнего наставника «селесао» Тите в 2019 году, после чего за главную команду своей страны больше не играл.

В нынешнем сезоне на счету Нереса 1 гол и 3 ассиста в 8 матчах.

Напомним, летом нынешнего года Давид Нерес отказался переезжать в россию, куда его щедрым предложением пытался заманить «зенит».