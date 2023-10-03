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  4. Челси – лучший среди английских клубов в сезоне по интересному показателю
Англия
03 октября 2023, 09:44 |
365
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Челси – лучший среди английских клубов в сезоне по интересному показателю

Команда Маурисио Поччеттино выиграла все матчи по модели xG

03 октября 2023, 09:44 |
365
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Челси – лучший среди английских клубов в сезоне по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

В матче 7 тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде победил «Фулхэм» со счетом 2:0, голы забивали Михаил Мудрик и Армандо Броя, причем для украинца гол стал первым за лондонцев.

«Челси» в этой встрече продемонстрировал реализацию, совпадающую с теоретической моделью, которая хорошо работает на длинных отрезках. Показатель ожидаемых голов «синих» составил xG=1.89. Соперники наиграли на xG=1.18, но свой гол не забили.

Любопытно, что «Челси» в текущем сезоне выиграл абсолютно все игры по показателю xG во всех турнирах, оставшись единственным английскихм клубом на данный момент, который может похвастаться таким достижением. К сожалению для болельщиков, проблемы с реализацией моментов пока что не позволяют команде бороться за высокие места в чемпионате.

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Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик Челси Маурисио Почеттино Фулхэм
Источник Twitter
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