Тренер Челси: «Почему Мудрик играет так часто? Потому что заслужил это»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после победы в матче АПЛ над «Фулхэмом» со счетом 2:0 оценил первый гол украинского хавбека Михаила Мудрика.

«Очень рад за Мудрика и за Броху, которые забили по голу. Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к новому окружению и новым условиям, но были терпеливыми и показали доверие молодым игрокам. А команда сохраняла спокойствие и выиграла два матча кряду».

«Почему Мудрик постоянно играет в старте? Потому что он заслужил это. Показал себя в тренировочном процессе», – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне Михаил провел семь матчей и забил один гол.