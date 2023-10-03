Тренер Челси: «Почему Мудрик играет так часто? Потому что заслужил это»
Маурисио Почеттино – об украинском вингере
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после победы в матче АПЛ над «Фулхэмом» со счетом 2:0 оценил первый гол украинского хавбека Михаила Мудрика.
«Очень рад за Мудрика и за Броху, которые забили по голу. Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к новому окружению и новым условиям, но были терпеливыми и показали доверие молодым игрокам. А команда сохраняла спокойствие и выиграла два матча кряду».
«Почему Мудрик постоянно играет в старте? Потому что он заслужил это. Показал себя в тренировочном процессе», – сказал Почеттино.
В нынешнем сезоне Михаил провел семь матчей и забил один гол.
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