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Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 08:30 | Обновлено 03 октября 2023, 08:31
536
0

Тренер Челси: «Почему Мудрик играет так часто? Потому что заслужил это»

Маурисио Почеттино – об украинском вингере

03 октября 2023, 08:30 | Обновлено 03 октября 2023, 08:31
536
0
Тренер Челси: «Почему Мудрик играет так часто? Потому что заслужил это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после победы в матче АПЛ над «Фулхэмом» со счетом 2:0 оценил первый гол украинского хавбека Михаила Мудрика.

«Очень рад за Мудрика и за Броху, которые забили по голу. Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к новому окружению и новым условиям, но были терпеливыми и показали доверие молодым игрокам. А команда сохраняла спокойствие и выиграла два матча кряду».

«Почему Мудрик постоянно играет в старте? Потому что он заслужил это. Показал себя в тренировочном процессе», – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне Михаил провел семь матчей и забил один гол.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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