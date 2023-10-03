ТУХЕЛЬ: «Боатенга обвиняют в домашнем насилии? Клуб это не волнует»

Переход Жерома Боатенга в мюнхенскую «Баварию» практически завершен. Игрок уже успешно прошел первую часть медосмотра.

У игрока могут возникнуть проблемы, связанные с судебным процессом из-за домашнего насилия над своей девушкой, в котором обвиняют Боатенга, однако главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что волноваться клуб не должен.

«Невиновен, пока не доказана вина, когда суд откладывается. Как футбольный клуб мы имеем право принимать футбольные решения. Жером – игрок с большими заслугами и имеет право тренироваться с нами. Вы знаете его позицию, знаете, какова была ситуация с кубковой игрой. Жерм все равно в Мюнхене и поддерживает себя в форме. Он сейчас тренируется с нами и мы посмотрим, что решим», – сказал Тухель.

Чуть позже тренер добавил: «Мне не известно о каких-либо волнениях в клубе или команде из-за этого. Я понимаю дискуссии среди болельщиков, но суд откладывается, поэтому он невиновен, пока не будет доказана вина».

Жером Боатенг уже играл за мюнхенцев в 2011-2021 годах. Последним клубом игрока был французский «Лион», а летом Боатенг предлагал свои услуги «Реалу», но получил отказ.