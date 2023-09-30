Жером Боатенг летом звонил Пересу ради перехода в Реал

Немецкий защитник Жером Боатенг звонил президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу, чтобы предложить свои услуги, сообщает издание Bild.

Произошло это летом 2023 года, когда у 35-летнего игрока закончился контракт с «Лионом». После тяжелой травмы Эдера Милитао Жером Боатенг решил, что он может понадобиться «Реалу», потому решился предложить себя президенту клуба. Флорентино отказался от такого подписания, даже невзирая на то, что немец был готов играть за минимальную зарплату.

В прошлом сезоне Жером Боатенг отыграл всего 8 матчей за «Лион». Сейчас игрок по-прежнему находится в статусе свободного агента.