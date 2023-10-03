Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
Англия
03 октября 2023, 03:10 | Обновлено 03 октября 2023, 03:15
433
0

Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом

Украинец получил оценку 7,1, отыграв один тайм

03 октября 2023, 03:10 | Обновлено 03 октября 2023, 03:15
433
0
Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вышел в основе своей команды на матч против «Фулхэма» (2:0). Футболист сумел отличиться голом, который стал для него дебютным в футболке «синих», и был заменен в перерыве.

Портал WhoScored поставил Мудрику достаточно хорошую оценку 7,1, однако она стала для игрока одной из самых низких в команде среди игроков основного состава. Меньше Мудрика среди игроков старта получили только Коул Палмер и Аксель Дисаси (по 6,9). Столько же, как Мудрик, заработал Марк Кукурелья.

Лучшим игроком матча признанного автора голевой передачи на Мудрика Леви Колвилла (7,9).

В составе «Фулхэма» всю игру отыграл экс-игрок «Челси» и донецкого «Шахтера» Виллиан, он был оценен в 6,2 балла.

По теме:
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ПОЧЕТТИНО – о голе Мудрика: «Для игроков нападения очень важно забить»
Мудрик получил травму в матче с Фулхэмом
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Фулхэм - Челси WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Волейбол | 02 октября 2023, 03:57 7
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду

Наши волейболисты нанесли поражение сборной Ирана со счетом 3:0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Футбол | 02 октября 2023, 15:02 22
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

Вингер сборной Украины пропустит один месяц

Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Футбол | 02.10.2023, 23:59
Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Футбол | 02.10.2023, 21:10
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
Футбол | 02.10.2023, 19:53
ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
01.10.2023, 03:52 4
Волейбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
01.10.2023, 18:57 2
Футбол
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ
Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ
01.10.2023, 15:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем