Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вышел в основе своей команды на матч против «Фулхэма» (2:0). Футболист сумел отличиться голом, который стал для него дебютным в футболке «синих», и был заменен в перерыве.

Портал WhoScored поставил Мудрику достаточно хорошую оценку 7,1, однако она стала для игрока одной из самых низких в команде среди игроков основного состава. Меньше Мудрика среди игроков старта получили только Коул Палмер и Аксель Дисаси (по 6,9). Столько же, как Мудрик, заработал Марк Кукурелья.

Лучшим игроком матча признанного автора голевой передачи на Мудрика Леви Колвилла (7,9).

В составе «Фулхэма» всю игру отыграл экс-игрок «Челси» и донецкого «Шахтера» Виллиан, он был оценен в 6,2 балла.