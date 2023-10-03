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Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 02:44 | Обновлено 03 октября 2023, 02:55
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Максим ЗАДЕРАКА: «Рух подробно разобрал нашу игру»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о матче против львовян

03 октября 2023, 02:44 | Обновлено 03 октября 2023, 02:55
40
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Рух подробно разобрал нашу игру»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака поделился мнением о проигранной игре своей команды в 9 туре УПЛ против львовского «Руха» (1:3).

– Трудная игра против хорошего соперника. Мы проиграли много борьбы. Мне показалось, что «Рух» сегодня был свежее. Проанализируем игру, наши ошибки и будем двигаться дальше, другого выхода нет.

– «Рух» многое не давало нам сделать. Подробно разобрали «Кривбасс»?

– Они разобрали нашу игру подробно, да. Но все равно мы проиграли много борьбы. Когда проигрываешь борьбу – трудно рассчитывать и побеждать. Начали мы неплохо, создали несколько моментов, но не сумели решить судьбу эпизода. А потом… Футбольное правило «не забиваешь ты – убьют тебе». Пропустили быстро три гола, и игра была сделана.

– Какие причины неудачи видишь в целом?

– Где-то не хватило сил, «Черноморец» посреди недели забрал немало энергии. Где-то не успели полностью восстановиться, теперь будем снова готовиться к Одессе, только дома играем. Хотим реабилитироваться перед нашими болельщиками, отдадим все силы ради победы, – сказал Задерака.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Максим Задерака Рух Львов Кривбасс - Рух
Источник ФК Кривбасс
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