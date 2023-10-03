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Англия
03 октября 2023, 02:25 | Обновлено 03 октября 2023, 02:28
114
0

ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма

Украинец отыграл только первый тайм

03 октября 2023, 02:25 | Обновлено 03 октября 2023, 02:28
114
0
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7 тура АПЛ лондонский «Челси» со счетом 0:2 обыграл земляков из «Фулгема».

Первый гол за «аристократов» забил Михаил Мудрик, который на 18 минуте откликнулся на заброс Колвилла с левого фланга. Это был первый гол украинца в официальных матчах за «Челси».

В перерыве Мудрик был заменен. Были гипотезы, что это связано с планами «Челси» во втором тайме играть от обороны, но главный тренер «синих» Маурисио Почеттино объяснил, что Мудрик почувствовал небольшой дискоморт в бедре, поэтому было решено поберечь украинца.

К вашему вниманию видео самых ярких эпизодов с участием Мудрика в матче.

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Источник Sport.ua
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