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Молодежные турниры
03 октября 2023, 00:27 | Обновлено 03 октября 2023, 00:40
55
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Названы даты и место матчей сборной Украины U-17 в квалификации Евро-2024

Подопечные Владимира Езерского сыграют мини-турнир в Лихтенштейне

03 октября 2023, 00:27 | Обновлено 03 октября 2023, 00:40
55
0
Названы даты и место матчей сборной Украины U-17 в квалификации Евро-2024
УЕФА

Стали известны даты, время и места проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 U-17 с участием юношеской сборной Украины U-17 (игроки 2007 года рождения).

На этой стадии сразятся 52 сборные, поскольку Кипр на правах хозяина получил прямую путевку в финальную часть, а сборная Нидерландов начнет борьбу с элитного раунда.

Подопечные Владимира Езерского попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне (стадионы «Шпортплац Блуменау» в Тризене и «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене).

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших третьих сборных по результатам матчей с первой и второй командами группы выйдут в элитный раунд, где их уже ждет сборная Нидерландов.

Поединки этой стадии пройдут в марте 2024 года. В них определятся 15 сборных, которые присоединятся к Кипру в финальном турнире, который продлится с 20 мая по 5 июня.

Евро-2024 U-17

Квалификация. Группа 3

15.10.2023

  • 13:00. Финляндия – Украина
  • 17:30. Германия – Лихтенштейн

18.10.2023

  • 13:00. Германия – Финляндия
  • 17:30. Украина – Лихтенштейн

21.10.2023

  • 13:00. Украина – Германия
  • 17:30. Лихтенштейн – Финляндия.

Состав групп

Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва.
Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова.
Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн.
Группа 4: Сербия*, Словения, Люксембург, Азербайджан.
Группа 5: Португалия*, Чехия, Черногория, Албания.
Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния*, Эстония.
Группа 7: Турция*, Шотландия, Белоруссия, Казахстан.
Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта.
Группа 9: Англия, Хорватия*, Косово, Фарерские острова.
Группа 10: Ирландия*, Швейцария, Исландия, Армения.
Группа 11: Италия*, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар.
Группа 13: Венгрия*, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра.
Звездочкой отмечены хозяева мини-турниров.

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сборная Украины по футболу U-17 Евро-2024 U-17 Владимир Езерский даты и время матчей
Источник Украинская ассоциация футбола
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