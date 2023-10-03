Названы даты и место матчей сборной Украины U-17 в квалификации Евро-2024
Подопечные Владимира Езерского сыграют мини-турнир в Лихтенштейне
Стали известны даты, время и места проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 U-17 с участием юношеской сборной Украины U-17 (игроки 2007 года рождения).
На этой стадии сразятся 52 сборные, поскольку Кипр на правах хозяина получил прямую путевку в финальную часть, а сборная Нидерландов начнет борьбу с элитного раунда.
Подопечные Владимира Езерского попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне (стадионы «Шпортплац Блуменау» в Тризене и «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене).
Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших третьих сборных по результатам матчей с первой и второй командами группы выйдут в элитный раунд, где их уже ждет сборная Нидерландов.
Поединки этой стадии пройдут в марте 2024 года. В них определятся 15 сборных, которые присоединятся к Кипру в финальном турнире, который продлится с 20 мая по 5 июня.
Евро-2024 U-17
Квалификация. Группа 3
15.10.2023
- 13:00. Финляндия – Украина
- 17:30. Германия – Лихтенштейн
18.10.2023
- 13:00. Германия – Финляндия
- 17:30. Украина – Лихтенштейн
21.10.2023
- 13:00. Украина – Германия
- 17:30. Лихтенштейн – Финляндия.
Состав групп
Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва.
Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова.
Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн.
Группа 4: Сербия*, Словения, Люксембург, Азербайджан.
Группа 5: Португалия*, Чехия, Черногория, Албания.
Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния*, Эстония.
Группа 7: Турция*, Шотландия, Белоруссия, Казахстан.
Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта.
Группа 9: Англия, Хорватия*, Косово, Фарерские острова.
Группа 10: Ирландия*, Швейцария, Исландия, Армения.
Группа 11: Италия*, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар.
Группа 13: Венгрия*, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра.
Звездочкой отмечены хозяева мини-турниров.
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