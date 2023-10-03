Названы даты и место матчей сборной Украины U-17 в квалификации Евро-2024

Стали известны даты, время и места проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 U-17 с участием юношеской сборной Украины U-17 (игроки 2007 года рождения).

На этой стадии сразятся 52 сборные, поскольку Кипр на правах хозяина получил прямую путевку в финальную часть, а сборная Нидерландов начнет борьбу с элитного раунда.

Подопечные Владимира Езерского попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне (стадионы «Шпортплац Блуменау» в Тризене и «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене).

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших третьих сборных по результатам матчей с первой и второй командами группы выйдут в элитный раунд, где их уже ждет сборная Нидерландов.

Поединки этой стадии пройдут в марте 2024 года. В них определятся 15 сборных, которые присоединятся к Кипру в финальном турнире, который продлится с 20 мая по 5 июня.

Евро-2024 U-17

Квалификация. Группа 3

15.10.2023

13:00. Финляндия – Украина

17:30. Германия – Лихтенштейн

18.10.2023

13:00. Германия – Финляндия

17:30. Украина – Лихтенштейн

21.10.2023

13:00. Украина – Германия

17:30. Лихтенштейн – Финляндия.

Состав групп

Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва.

Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова.

Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн.

Группа 4: Сербия*, Словения, Люксембург, Азербайджан.

Группа 5: Португалия*, Чехия, Черногория, Албания.

Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния*, Эстония.

Группа 7: Турция*, Шотландия, Белоруссия, Казахстан.

Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта.

Группа 9: Англия, Хорватия*, Косово, Фарерские острова.

Группа 10: Ирландия*, Швейцария, Исландия, Армения.

Группа 11: Италия*, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар.

Группа 13: Венгрия*, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра.

Звездочкой отмечены хозяева мини-турниров.