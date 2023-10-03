02.10.2023 22:00 – FT 2 : 1
Испания03 октября 2023, 00:45 | Обновлено 03 октября 2023, 00:51
23
0
Лас-Пальмас вырвал победу у Сельты, забив на 90+7-й минуте
Марк Кардона принес хозяевам поля победу, забив в компенсированное время
03 октября 2023, 00:45 | Обновлено 03 октября 2023, 00:51
23
0
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» одержал волевую победу над «Сельтой» (2:1).
Марк Кардона принес хозяевам поля победу, забив на 90+7-й минуте
«Лас-Пальмас» набрал 8 очков и поднялся на 14-е место. «Сельта» имеет 5 очков и занимает 18-е место.
Ла Лига. 8-й тур, 2 октября
Лас-Пальмас – Сельта – 2:1
Голы: Виера, 84 (пен), Кардона, 90+7 – Дувикас, 67
Видеообзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кардона (Лас Пальмас).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Хонатан Виера (Лас Пальмас).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 октября 2023, 17:53 13
Легендарный игрок «Шахтера» прокомментировал смену тренеров в донецком клубе
Футбол | 02 октября 2023, 15:02 22
Вингер сборной Украины пропустит один месяц
Футбол | 02.10.2023, 21:10
Бокс | 02.10.2023, 10:40
Футбол | 02.10.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.10.2023, 12:44
02.10.2023, 22:22 23
01.10.2023, 18:57 2
01.10.2023, 01:20 5
01.10.2023, 08:52 15
02.10.2023, 03:57 7
Бокс