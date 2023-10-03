Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лас-Пальмас вырвал победу у Сельты, забив на 90+7-й минуте
Чемпионат Испании
Лас Пальмас
02.10.2023 22:00 – FT 2 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 октября 2023, 00:45 | Обновлено 03 октября 2023, 00:51
23
0

Лас-Пальмас вырвал победу у Сельты, забив на 90+7-й минуте

Марк Кардона принес хозяевам поля победу, забив в компенсированное время

03 октября 2023, 00:45 | Обновлено 03 октября 2023, 00:51
23
0
Лас-Пальмас вырвал победу у Сельты, забив на 90+7-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» одержал волевую победу над «Сельтой» (2:1).

Марк Кардона принес хозяевам поля победу, забив на 90+7-й минуте

«Лас-Пальмас» набрал 8 очков и поднялся на 14-е место. «Сельта» имеет 5 очков и занимает 18-е место.

Ла Лига. 8-й тур, 2 октября

Лас-Пальмас – Сельта – 2:1

Голы: Виера, 84 (пен), Кардона, 90+7 – Дувикас, 67

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кардона (Лас Пальмас).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Хонатан Виера (Лас Пальмас).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
По теме:
Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
ВИДЕО. Роналду забил в Лиге чемпионов Азии. На его счету 31 гол за Аль-Наср
ВИДЕО. Монца нанесла поражение Сассуоло, Торино и Верона разошлись миром
чемпионат Испании по футболу Лас-Пальмас Сельта Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»
Футбол | 02 октября 2023, 17:53 13
Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»
Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»

Легендарный игрок «Шахтера» прокомментировал смену тренеров в донецком клубе

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Футбол | 02 октября 2023, 15:02 22
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

Вингер сборной Украины пропустит один месяц

Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Футбол | 02.10.2023, 21:10
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 02.10.2023, 10:40
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Футбол | 02.10.2023, 23:59
Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 23
Футбол
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
01.10.2023, 18:57 2
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 15
Бокс
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем