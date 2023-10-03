Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Кальяри» (3:0).

У «фиалок» счет открыл Нико Гонсалес, затем автогол забил Альберто Доссена, а в конце матча точку поставил М'Бала Нзола.

«Фиорентина» набрала 14 очков и вошли в топ-5 Серии А.

«Кальяри» имеет всего 2 очка и занимает последнее 20-е место.

Серия А. 7-й тур, 2 октября

Фиорентина – Кальяри – 3:0

Голы: Нико Гонсалес, 3, Доссена, 21 (автогол), Нзола, 90+4

Видеообзор матча