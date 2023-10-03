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Чемпионат Италии
Фиорентина
02.10.2023 21:45 – FT 3 : 0
Кальяри
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Италия
03 октября 2023, 00:10 | Обновлено 03 октября 2023, 00:21
36
0

Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A

«Кальяри» имеет всего 2 очка и занимает последнее 20-е место

03 октября 2023, 00:10 | Обновлено 03 октября 2023, 00:21
36
0
Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Кальяри» (3:0).

У «фиалок» счет открыл Нико Гонсалес, затем автогол забил Альберто Доссена, а в конце матча точку поставил М'Бала Нзола.

«Фиорентина» набрала 14 очков и вошли в топ-5 Серии А.

«Кальяри» имеет всего 2 очка и занимает последнее 20-е место.

Серия А. 7-й тур, 2 октября

Фиорентина – Кальяри – 3:0

Голы: Нико Гонсалес, 3, Доссена, 21 (автогол), Нзола, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Фиорентина).
21’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Альберто Доссена (Кальяри).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
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Источник Sport.ua
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