02.10.2023 21:45 – FT 3 : 0
Италия03 октября 2023, 00:10 | Обновлено 03 октября 2023, 00:21
36
0
Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
«Кальяри» имеет всего 2 очка и занимает последнее 20-е место
03 октября 2023, 00:10 | Обновлено 03 октября 2023, 00:21
36
0
В матче 7-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Кальяри» (3:0).
У «фиалок» счет открыл Нико Гонсалес, затем автогол забил Альберто Доссена, а в конце матча точку поставил М'Бала Нзола.
«Фиорентина» набрала 14 очков и вошли в топ-5 Серии А.
«Кальяри» имеет всего 2 очка и занимает последнее 20-е место.
Серия А. 7-й тур, 2 октября
Фиорентина – Кальяри – 3:0
Голы: Нико Гонсалес, 3, Доссена, 21 (автогол), Нзола, 90+4
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Фиорентина).
21’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Альберто Доссена (Кальяри).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
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