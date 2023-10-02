Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каррагер раскритиковал состав Челси на матч с Фулхэмом
Англия
02 октября 2023, 23:32 | Обновлено 02 октября 2023, 23:39
1509
0

Каррагер раскритиковал состав Челси на матч с Фулхэмом

Экс-игрок сборной Англии не верит в «пенсионеров»

02 октября 2023, 23:32 | Обновлено 02 октября 2023, 23:39
1509
0
Каррагер раскритиковал состав Челси на матч с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что состав «Челси», который вышел на матч 7-го тура АПЛ против «Фулхэма», не способен вести борьбу за чемпионский титул.

«Это состав, который в лучшем случае будет бороться за попадание в четверку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили 1 миллиард фунтов... То этой команде все равно нужны еще как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити».

Вратарь недостаточно хорош, центральный нападающий недостаточно хорош. Им нужен центральный защитник и, возможно, еще один игрок полузащиты.

Мысль о том, что «Челси» потратил более 1 млрд фунтов стерлингов и все еще на половину команды отстает от борьбы за титул чемпиона Премьер-лиги, ошеломляет», – заявил Каррагер.

По теме:
Челси с голом Мудрика обыграл Фулхэм
Мудрик стал седьмым украинцем, забивавшим в АПЛ
ФОТО. Как Мудрик забил первый гол за Челси
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фулхэм - Челси Челси Фулхэм
Источник Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Футбол | 02 октября 2023, 04:59 4
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч УПЛ против «Руха»

Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
Футбол | 03 октября 2023, 00:10 0
Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A
Фиорентина разгромила Кальяри. Фиалки вошли в топ-5 Серии A

«Кальяри» имеет всего 2 очка и занимает последнее 20-е место

Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»
Футбол | 02.10.2023, 17:53
Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»
Александр СОПКО: «У Шахтера Йовичевича не было перспектив для развития»
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 02.10.2023, 10:40
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02.10.2023, 19:30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
02.10.2023, 15:02 22
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 5
Футбол
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 6
Бокс
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ
Камерунский Иван. Кривбасс обзавелся лучшим фланговым защитником УПЛ
01.10.2023, 15:41 9
Футбол
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем