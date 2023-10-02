Каррагер раскритиковал состав Челси на матч с Фулхэмом
Экс-игрок сборной Англии не верит в «пенсионеров»
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что состав «Челси», который вышел на матч 7-го тура АПЛ против «Фулхэма», не способен вести борьбу за чемпионский титул.
«Это состав, который в лучшем случае будет бороться за попадание в четверку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили 1 миллиард фунтов... То этой команде все равно нужны еще как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити».
Вратарь недостаточно хорош, центральный нападающий недостаточно хорош. Им нужен центральный защитник и, возможно, еще один игрок полузащиты.
Мысль о том, что «Челси» потратил более 1 млрд фунтов стерлингов и все еще на половину команды отстает от борьбы за титул чемпиона Премьер-лиги, ошеломляет», – заявил Каррагер.
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