Мудрик стал седьмым украинцем, забивавшим в АПЛ

Украинец Михаил Мудрик в поединке 7-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Челси» отметился голом в ворота хозяев поля на 18-й минуте.

Этот гол стал для 22-летнего уроженца Харьковской области первым за «пенсионеров» не только в АПЛ, а и во всех турнирах.

Михаил Мудрик стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в матчах элитного дивизиона чемпионата Англии.

До Мудрика в АПЛ забивали Сергей Ребров («Тоттенхэм»), Андрей Шевченко («Челси»), Андрей Воронин («Ливерпуль»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виталий Миколенко («Эвертон») и Александр Зинченко («Арсенал»).