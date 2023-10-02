Мудрик стал седьмым украинцем, забивавшим в АПЛ
Полузащитник открыл счет голам за «Челси»
Украинец Михаил Мудрик в поединке 7-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Челси» отметился голом в ворота хозяев поля на 18-й минуте.
Этот гол стал для 22-летнего уроженца Харьковской области первым за «пенсионеров» не только в АПЛ, а и во всех турнирах.
Михаил Мудрик стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в матчах элитного дивизиона чемпионата Англии.
До Мудрика в АПЛ забивали Сергей Ребров («Тоттенхэм»), Андрей Шевченко («Челси»), Андрей Воронин («Ливерпуль»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виталий Миколенко («Эвертон») и Александр Зинченко («Арсенал»).
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