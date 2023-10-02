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Англия
02 октября 2023, 23:14 | Обновлено 02 октября 2023, 23:15
841
1

Мудрик стал седьмым украинцем, забивавшим в АПЛ

Полузащитник открыл счет голам за «Челси»

02 октября 2023, 23:14 | Обновлено 02 октября 2023, 23:15
841
1
Мудрик стал седьмым украинцем, забивавшим в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинец Михаил Мудрик в поединке 7-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» – «Челси» отметился голом в ворота хозяев поля на 18-й минуте.

Этот гол стал для 22-летнего уроженца Харьковской области первым за «пенсионеров» не только в АПЛ, а и во всех турнирах.

Михаил Мудрик стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в матчах элитного дивизиона чемпионата Англии.

До Мудрика в АПЛ забивали Сергей Ребров («Тоттенхэм»), Андрей Шевченко («Челси»), Андрей Воронин («Ливерпуль»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виталий Миколенко («Эвертон») и Александр Зинченко («Арсенал»).

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сергей Ребров Андрей Шевченко Андрей Воронин Андрей Ярмоленко Виталий Миколенко Александр Зинченко Челси Фулхэм
Источник Sport.ua
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