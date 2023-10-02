ФОТО. Как Мудрик забил первый гол за Челси

Украинский полузащитник Михаил Мудрик в матче 7-го тура Английский Премьер-лиги против «Фулхэма» смог отметиться своим первым голом в форме лондонского «Челси».

Он, напомним, отличился на 18-й минуте игры, открыв в ней счет. Ассистировал Мудрику Леви Колуилл.