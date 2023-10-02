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Англия
02 октября 2023, 22:57 | Обновлено 02 октября 2023, 22:59
2422
4

ФОТО. Как Мудрик забил первый гол за Челси

Украинец открыл счет своим голам за «пенсионеров»

02 октября 2023, 22:57 | Обновлено 02 октября 2023, 22:59
2422
4
ФОТО. Как Мудрик забил первый гол за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник Михаил Мудрик в матче 7-го тура Английский Премьер-лиги против «Фулхэма» смог отметиться своим первым голом в форме лондонского «Челси».

Он, напомним, отличился на 18-й минуте игры, открыв в ней счет. Ассистировал Мудрику Леви Колуилл.

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Михаил Мудрик Челси Фулхэм - Челси Фулхэм фотогалерея Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Alex T
Аналог ссылки на телегу теперь такой? 
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0
Lesovij7
Гол это хорошо , но процент брака просто ужасный
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0
roman75zpr
Это вместо нормального видео? )
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0
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