Англия02 октября 2023, 22:57 | Обновлено 02 октября 2023, 22:59
2422
4
ФОТО. Как Мудрик забил первый гол за Челси
Украинец открыл счет своим голам за «пенсионеров»
02 октября 2023, 22:57 | Обновлено 02 октября 2023, 22:59
2422
4
Украинский полузащитник Михаил Мудрик в матче 7-го тура Английский Премьер-лиги против «Фулхэма» смог отметиться своим первым голом в форме лондонского «Челси».
Он, напомним, отличился на 18-й минуте игры, открыв в ней счет. Ассистировал Мудрику Леви Колуилл.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 октября 2023, 21:27 0
Украинец отличился в игре против «Гурника» из Забже
Футбол | 02 октября 2023, 18:26 9
Новое соглашение будет действовать до 2028 года
Футбол | 02.10.2023, 04:59
Бокс | 02.10.2023, 11:59
Бокс | 02.10.2023, 10:40
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Аналог ссылки на телегу теперь такой?
Гол это хорошо , но процент брака просто ужасный
Это вместо нормального видео? )
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.09.2023, 21:34 19
01.10.2023, 01:20 5
01.10.2023, 17:35 8
01.10.2023, 08:52 15
01.10.2023, 09:25 11
01.10.2023, 01:05 2
30.09.2023, 18:50 192