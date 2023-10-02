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Чемпионат Италии
Сассуоло
02.10.2023 19:30 – FT 0 : 1
Монца
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Италия
02 октября 2023, 22:41 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
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ВИДЕО. Монца нанесла поражение Сассуоло, Торино и Верона разошлись миром

Вечером 2 октября проходят матчи 7-го тура чемпионата Италии

02 октября 2023, 22:41 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
40
0
ВИДЕО. Монца нанесла поражение Сассуоло, Торино и Верона разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 октября проходят матчи 7-го тура чемпионата Италии.

Монца на выезде нанесла поражение Сассуоло (1:0). Единственный гол забил Лоренцо Коломбо на 66-й минуте.

В другом матче игрового дня Торино и Верона разошлись миром (0:0).

Серия A. 7-й тур

Сассуоло – Монца – 0:1

Гол: Коломбо, 66

Торино – Верона – 0:0

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Монца).
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чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Монца Сассуоло Торино Верона
Источник Sport.ua
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