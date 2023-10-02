Италия02 октября 2023, 22:41 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
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ВИДЕО. Монца нанесла поражение Сассуоло, Торино и Верона разошлись миром
Вечером 2 октября проходят матчи 7-го тура чемпионата Италии
02 октября 2023, 22:41 | Обновлено 02 октября 2023, 22:51
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Вечером 2 октября проходят матчи 7-го тура чемпионата Италии.
Монца на выезде нанесла поражение Сассуоло (1:0). Единственный гол забил Лоренцо Коломбо на 66-й минуте.
В другом матче игрового дня Торино и Верона разошлись миром (0:0).
Серия A. 7-й тур
Сассуоло – Монца – 0:1
Гол: Коломбо, 66
Торино – Верона – 0:0
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Монца).
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