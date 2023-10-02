Экс-голкипер Ман Сити – о голе Мудрика: Видите, что в нем есть уверенность

47-летний ирландец Шей Гивен, который в свое время защищал цвета «Манчестер Сити», поделился мнением о первом голе украинца Михаила Мудрика в составе лондонского «Челси».

«Иногда то, что происходит между ушами, важнее, чем все, что ты можешь сделать на поле. Сейчас, когда Михаил Мудрик забил гол, вы видите, что в нем есть позитив и уверенность в себе, есть энергия.

Если «Челси» сможет вернуть его на тот уровень, на котором он был в момент контракта с донецким «Шахтером», когда многие клубы мира хотели его приобрести, то они получат в свои руки настоящего игрока», – заявил Гивен.