Экс-голкипер Ман Сити – о голе Мудрика: Видите, что в нем есть уверенность
Шей Гивен оценил первый гол украинца за «Челси»
47-летний ирландец Шей Гивен, который в свое время защищал цвета «Манчестер Сити», поделился мнением о первом голе украинца Михаила Мудрика в составе лондонского «Челси».
«Иногда то, что происходит между ушами, важнее, чем все, что ты можешь сделать на поле. Сейчас, когда Михаил Мудрик забил гол, вы видите, что в нем есть позитив и уверенность в себе, есть энергия.
Если «Челси» сможет вернуть его на тот уровень, на котором он был в момент контракта с донецким «Шахтером», когда многие клубы мира хотели его приобрести, то они получат в свои руки настоящего игрока», – заявил Гивен.
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