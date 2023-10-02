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  4. Экс-голкипер Ман Сити – о голе Мудрика: Видите, что в нем есть уверенность
Англия
02 октября 2023, 22:40 | Обновлено 02 октября 2023, 22:46
2428
1

Экс-голкипер Ман Сити – о голе Мудрика: Видите, что в нем есть уверенность

Шей Гивен оценил первый гол украинца за «Челси»

02 октября 2023, 22:40 | Обновлено 02 октября 2023, 22:46
2428
1
Экс-голкипер Ман Сити – о голе Мудрика: Видите, что в нем есть уверенность
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

47-летний ирландец Шей Гивен, который в свое время защищал цвета «Манчестер Сити», поделился мнением о первом голе украинца Михаила Мудрика в составе лондонского «Челси».

«Иногда то, что происходит между ушами, важнее, чем все, что ты можешь сделать на поле. Сейчас, когда Михаил Мудрик забил гол, вы видите, что в нем есть позитив и уверенность в себе, есть энергия.

Если «Челси» сможет вернуть его на тот уровень, на котором он был в момент контракта с донецким «Шахтером», когда многие клубы мира хотели его приобрести, то они получат в свои руки настоящего игрока», – заявил Гивен.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фулхэм Челси
Источник BBC
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Комментарии 1
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Octopus
Да ему еще учиться и учиться, чтобы стать топ-игроком. О каком уровне на момент подписания он говорит? Не могло быть никакого уровня у игрока УПЛ, только потенциал, который надо раскрывать.
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