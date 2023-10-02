Олег ГОЛОДЮК: «Это просто позор. Стыдно за наш судейский корпус»

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк на послематчевой пресс-конференции после игры против «Днепра-1» (0:1) рассказал о гордости за команду, реализации моментов и высказал свое мнение о работе системы VAR:

– Мы похвалили ребят в раздевалке за сегодняшнюю игру. Мы горды за них сегодня, так как они играли. Я думаю, что игра нам удавалась. Планы, которые мы ставили к игре, работал. Все испортил один дальний удар. Это также следует отметить мастерство игрока команды-соперника.

Единственное, что не понравилось – это реализация моментов, ведь их у нас было достаточно. Жаль, что мы их не реализовали. За команду мы горды. Только стыдно за наш судейский корпус. Это просто позор, что происходит в футболе. Я не знаю, что еще нужно людям, на каждой игре есть VAR и не ставить такие пенальти – мне это непонятно. Может быть, у вас другое мнение. Я не знаю.

– Учитывая тот состав, который вы выставляли на матч Кубка Украины, вы больше делали ставку на этот матч?

– Мы просто много сил потратили в предыдущем туре с Колосом, и видно было по ребятам, что они уже поднаелись. Если бы мы всю обойму бросили и на Кубок Украины, волновались, что, возможно, будут травмы, и решили немного поберечь ребят.