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  4. Олег ГОЛОДЮК: «Это просто позор. Стыдно за наш судейский корпус»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 21:18 | Обновлено 02 октября 2023, 21:31
973
1

Олег ГОЛОДЮК: «Это просто позор. Стыдно за наш судейский корпус»

Тренер «Металлиста 1925» рассказал о впечатлениях после игры с «Днепром-1»

02 октября 2023, 21:18 | Обновлено 02 октября 2023, 21:31
973
1
Олег ГОЛОДЮК: «Это просто позор. Стыдно за наш судейский корпус»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк на послематчевой пресс-конференции после игры против «Днепра-1» (0:1) рассказал о гордости за команду, реализации моментов и высказал свое мнение о работе системы VAR:

– Мы похвалили ребят в раздевалке за сегодняшнюю игру. Мы горды за них сегодня, так как они играли. Я думаю, что игра нам удавалась. Планы, которые мы ставили к игре, работал. Все испортил один дальний удар. Это также следует отметить мастерство игрока команды-соперника.

Единственное, что не понравилось – это реализация моментов, ведь их у нас было достаточно. Жаль, что мы их не реализовали. За команду мы горды. Только стыдно за наш судейский корпус. Это просто позор, что происходит в футболе. Я не знаю, что еще нужно людям, на каждой игре есть VAR и не ставить такие пенальти – мне это непонятно. Может быть, у вас другое мнение. Я не знаю.

– Учитывая тот состав, который вы выставляли на матч Кубка Украины, вы больше делали ставку на этот матч?

– Мы просто много сил потратили в предыдущем туре с Колосом, и видно было по ребятам, что они уже поднаелись. Если бы мы всю обойму бросили и на Кубок Украины, волновались, что, возможно, будут травмы, и решили немного поберечь ребят.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Днепр-1 Днепр-1 - Металлист 1925 Олег Голодюк пресс-конференция судейство VAR
Источник ФК Металлист 1925
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naverland
Игра рукой, пеналь чистый. Позор судье. Даже сам игрок удивился в конце. Хахахах
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