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  4. Эдуард САРАПИЙ: «Получилось хорошо, поскольку команда победила»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 20:49 | Обновлено 02 октября 2023, 20:52
178
0

Эдуард САРАПИЙ: «Получилось хорошо, поскольку команда победила»

Игрок «Днепра-1» – о победе над «Металлистом 1925»

02 октября 2023, 20:49 | Обновлено 02 октября 2023, 20:52
178
0
Эдуард САРАПИЙ: «Получилось хорошо, поскольку команда победила»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий поделился мнением о поединке 9-го тура Украинской Премьер-лиги с «Металлистом 1925» (1:0). После матча действия хавбека отметил главный тренер днепрян Юрий Максимов.

– Эдуард, как раз тебя касался заключительный вопрос Юрию Максимову на пресс-конференции. Он тебя похвалил. А как сам оцениваешь собственную игру?
– Мне комфортно играть на этой позиции. Возникла у нас такая ситуация, что Руслан Бабенко получил микротравму, и я его заменил. Наверное, получилось хорошо, поскольку команда победила.

– Ожидали столь ожесточенного сопротивления со стороны гостей? Ожидали именно такой игры?
– Конечно, мы готовились. Замечательный соперник, который играет в футбол, любит контролировать игру, контролировать мяч. После пропущенного мяча им надо было идти вперед, забивать, поэтому на нас было давление.

– После 120 минут против «Полесья» тяжело было готовиться к сегодняшнему матчу?
– Так как эта игра была перенесена на понедельник, у нас были выходные и восстановительные тренировки. Поэтому, нас подготовили к игре очень хорошо.

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Эдуард Сарапий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Днепр-1 - Металлист 1925 Металлист 1925
Источник СК Днепр-1
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