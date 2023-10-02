Эдуард САРАПИЙ: «Получилось хорошо, поскольку команда победила»

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий поделился мнением о поединке 9-го тура Украинской Премьер-лиги с «Металлистом 1925» (1:0). После матча действия хавбека отметил главный тренер днепрян Юрий Максимов.

– Эдуард, как раз тебя касался заключительный вопрос Юрию Максимову на пресс-конференции. Он тебя похвалил. А как сам оцениваешь собственную игру?

– Мне комфортно играть на этой позиции. Возникла у нас такая ситуация, что Руслан Бабенко получил микротравму, и я его заменил. Наверное, получилось хорошо, поскольку команда победила.

– Ожидали столь ожесточенного сопротивления со стороны гостей? Ожидали именно такой игры?

– Конечно, мы готовились. Замечательный соперник, который играет в футбол, любит контролировать игру, контролировать мяч. После пропущенного мяча им надо было идти вперед, забивать, поэтому на нас было давление.

– После 120 минут против «Полесья» тяжело было готовиться к сегодняшнему матчу?

– Так как эта игра была перенесена на понедельник, у нас были выходные и восстановительные тренировки. Поэтому, нас подготовили к игре очень хорошо.