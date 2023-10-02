ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»

В понедельник, 2 октября, в заключительном матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги в Днепре местный клуб «Днепр-1» со счетом 1:0 обыграл харьковский «Металлист 1925».

По итогу встречи представители «Металлиста 1925» остались недовольны работой судейской бригады во главе с Романом Блавацким.

Так, официальный твиттер-аккаунт харьковского клуба разместил скриншот с трансляции поединка, где видна игра рукой в исполнении игрока «Днепра-1» в штрафной своей команды. Но в моменте арбитр 11-метровый не назначил.

Видео момента игры рукой

«Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире», – подписан пост харьковского «Металлиста 1925».