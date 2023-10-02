ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
Харьковский клуб недоволен арбитражем матча с «Днепром-1»
В понедельник, 2 октября, в заключительном матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги в Днепре местный клуб «Днепр-1» со счетом 1:0 обыграл харьковский «Металлист 1925».
По итогу встречи представители «Металлиста 1925» остались недовольны работой судейской бригады во главе с Романом Блавацким.
Так, официальный твиттер-аккаунт харьковского клуба разместил скриншот с трансляции поединка, где видна игра рукой в исполнении игрока «Днепра-1» в штрафной своей команды. Но в моменте арбитр 11-метровый не назначил.
«Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире», – подписан пост харьковского «Металлиста 1925».
Наш футбольний арбітраж самий гуманний арбітраж в світі#VAR #УПЛ pic.twitter.com/7OQvP9KXqu— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) October 2, 2023
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