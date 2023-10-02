Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 19:53 | Обновлено 02 октября 2023, 20:07
830
4

ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»

Харьковский клуб недоволен арбитражем матча с «Днепром-1»

02 октября 2023, 19:53 | Обновлено 02 октября 2023, 20:07
830
4
ФК Металлист 1925: «Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире»
СК Днепр-1. Судейская бригада матча Днепр-1 - Металлист 1925

В понедельник, 2 октября, в заключительном матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги в Днепре местный клуб «Днепр-1» со счетом 1:0 обыграл харьковский «Металлист 1925».

По итогу встречи представители «Металлиста 1925» остались недовольны работой судейской бригады во главе с Романом Блавацким.

Так, официальный твиттер-аккаунт харьковского клуба разместил скриншот с трансляции поединка, где видна игра рукой в исполнении игрока «Днепра-1» в штрафной своей команды. Но в моменте арбитр 11-метровый не назначил.

Видео момента игры рукой

«Наш футбольный арбитраж самый гуманный арбитраж в мире», – подписан пост харьковского «Металлиста 1925».

По теме:
Днепр-1 – Металлист 1925 – 1:0. Супергол Леднева. Видео гола, обзор матча
Юрий МАКСИМОВ: «Главное, что мы победили»
УПЛ-2023/2024. Шахтер – лидер, но уступает Динамо
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Днепр-1 - Металлист 1925
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Футбол | 01 октября 2023, 18:57 2
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»

Тренер «Лацио» недоволен напряженным календарем

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Футбол | 02 октября 2023, 15:02 17
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

Вингер сборной Украины пропустит один месяц

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 02.10.2023, 06:50
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Футбол | 02.10.2023, 13:47
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание
Футбол | 02.10.2023, 16:11
Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание
Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
тут ключевое было ли касание ноги
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
iDEAprime
оце так скріншот - все доведено однозначно - десь там є м'яч, рука і нога...
Ответить
+1
u6464u
в УПЛ судять як самим заманеться з ціми руками, однакові епізоди а трактовкі від арбітрів різні , от і думай, на мою думку пенальті 200процентів , мяч ішов у ворота і яка різниця де  знаходились руки , якби вони були прижаті до корпусу тут так можно не ставити , а так чистий 11-метровий, купіть Пасхалу очки і хай пояснить чому не поставили 11 метрів.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
01.10.2023, 00:40 14
Бокс
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 192
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем