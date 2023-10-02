УПЛ-2023/2024. Шахтер – лидер, но уступает Динамо

Завершился 9-й тур Украинской Премьер-лиги.

В понедельник, 2 октября, в заключительном матче игрового уик-энда «Днепр-1» в домашней игре со счетом 1:0 переиграл харьковский «Металлист 1925». Выигрыш позволил подопечным Юрия Максимова с 12 очками подняться на 7-е место.

Лидирует в таблице УПЛ, имея 18 пунктов, донецкий «Шахтер», который, напомним, в субботу, 30 сентября, проиграл «Ворскле» – 1:2.

Вторым идет «Кривбасс», который в туре также уступил – проиграл дома со счетом 1:3 львоскому «Руху». У команды Юрия Вернидуба 17 пунктов.

По 16 очков имеют «Черноморец» и «Полесье». За ними располагается «Динамо», у которого 15 баллов после 6 матчей. Именно столичная команда на данный момент является скрытым лидером УПЛ, так как имеет среди всех клубов наименьшие очковые потери.

🏆 УПЛ. 9-й тур, 30 сентября – 2 октября

🔹 30.09. 15:00. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы – 0:0

🔹 30.09. 17:00. Шахтер Донецк – Ворскла Полтава – 1:2

– 1:2 🔹 30.09. 19:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 0:0

🔹 01.10. 13:00. Минай – Оболонь Киев – 0:1

– 0:1 🔹 01.10. 15:00. Кривбасс – Рух Львов – 1:3

– 1:3 🔹 01.10. 17:00. Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 0:0

🔹 01.10. 19:00. Динамо Киев Александрия – 4:2

Александрия – 4:2 🔹 02.10. 17:00. Днепр-1 – Металлист 1925 Харьков – 1:0

Турнирная таблица УПЛ