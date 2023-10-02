Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Дженоа у Руслана такой же контракт, как в Марселе»

Жена Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как состоялся его переход из «Марселя» в «Дженоа» прошлым летом:

«Я была очень удивлена. В «Дженоа» ему сделали такой же контракт, который у него был в «Марселе», и это важно. Если они берут игрока и готовы на эти условия – для нас это очень много значит, потому что они даже не думали долго, они понимали, что надо решать, и они были очень конкретны.

Не было долгого периода, чтобы мы, они ждали. Все было очень четко и понятно. Нам очень понравилось, как они повели себя в этой ситуации. Все было нормально, быстро».

Вчера Малиновский отыграл 67 минут в матче с «Удинезе» (ничья 2:2).