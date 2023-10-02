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  4. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Дженоа у Руслана такой же контракт, как в Марселе»
Италия
02 октября 2023, 16:42 |
457
5

Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Дженоа у Руслана такой же контракт, как в Марселе»

Жена украинского хавбека – о переходе в «Дженоа»

02 октября 2023, 16:42 |
457
5
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Дженоа у Руслана такой же контракт, как в Марселе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Жена Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как состоялся его переход из «Марселя» в «Дженоа» прошлым летом:

«Я была очень удивлена. В «Дженоа» ему сделали такой же контракт, который у него был в «Марселе», и это важно. Если они берут игрока и готовы на эти условия – для нас это очень много значит, потому что они даже не думали долго, они понимали, что надо решать, и они были очень конкретны.

Не было долгого периода, чтобы мы, они ждали. Все было очень четко и понятно. Нам очень понравилось, как они повели себя в этой ситуации. Все было нормально, быстро».

Вчера Малиновский отыграл 67 минут в матче с «Удинезе» (ничья 2:2).

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Источник Анна Реброва
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u6464u
Хто про що , а ця про гроші .
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+2
ВАЛ
Маліновський Руслан один з самих недооцінених гравців.!!!А насправді гравець високого футбольного рівня.!!!
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0
Kovalchuk
Ура  живая, где пропадала
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0
Перець
Гра просто печалька  
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0
Burevestnik
... але грає все менше і менше...  
чого оце так?    
Ответить
0
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