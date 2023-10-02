ПОНОМАРЕВ: «Впервые в моей карьере игрок после замены оформил дубль»

В поединке 9 тура чемпионата УПЛ по футболу «Рух» в гостях нанес поражение «Кривбассу» (3:1), который в случае победы мог стать лидером.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер львовян Виталий Пономарев рассказал, что помогло его подопечным вчера во втором тайме добиться перелома:

– В моей тренерской карьере уже были случаи, когда игроки, выходившие на замену, отмечались забитыми мячами, но, чтобы оформляли дубль, то впервые. Вот почему не могу не отдать должное Василию Руничу за вчерашнее достижение.

– В таких случаях говорят, что тренер угадал с заменой. Или вы придерживаетесь другой точки зрения?

– Это же не лотерея, чтобы угадывать. За каждой заменой – скрупулезный анализ целесообразности выхода того или иного исполнителя. А иногда такие решения принимаются еще и в экстремальных ситуациях.

– Тогда скажите почему вы вчера остановили свой выбор именно на Василию Руничу и Илье Кваснице, которые появились на поле на 54-й минуте при счете – 0:1?

– Это молодые футболисты и видимо им еще не хватает сил, чтобы 90 минут поддерживать ту высокую динамику, на которую я настраиваю своих подопечных. Однако определенный игровой отрезок они могут демонстрировать необходимую интенсивность. Вот почему я попросил их добавить агрессии и действовать не только на флангах, а своими перемещениями сбивать с толку криворожан. Ребята оправдали ожидания. Вспомните, что Рунич сравнял счет ударом из середины штрафной, а свой второй гол забил сыграв на опережение действуя на острие атаки. Искал свой шанс по фронту наступления и Квасница. Мое преимущество, как тренера в том, что в «Рухе» есть два практически равных состава и я могу с помощью продуманных ротаций усиливать игру. У нас все на доверии, игроки знают, что я на них рассчитываю и это помогает им находиться в тонусе.

– «Кривбасс» чем-то удивил?

– Во вчерашнем противостоянии – нет. Хозяева действовали по привычной схеме 4-3-3, были достаточно настырны, однако нам удавалось плотно встречать их в средней зоне и благодаря надежной подстраховке нивелировать эффективность их забеганий на флангах. Мы также играли по традиционной для себя схеме 4-1-2-3, но поскольку с физическими кондициями проблем не было, то все делали чуточку быстрее и более разнообразно. Этих весомых аргументов хватило, чтобы склонить чаши весов в свою сторону и записать в свой актив волевую победу.

Ранее стало известно, что два игрока «Руха» восстановились после травм.