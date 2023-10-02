Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание
Этьена Вессена вынесли с поля в поединке 7-го тура Нидерландов против «Аякса»
30 сентября стартовал матч 7-го тура чемпионата Нидерландов между клубами «Валвейк» и «Аякс».
Поединок был прерван на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу гостей из-за ужасного эпизода. Голкипер хозяев Этьен Вессен потерял сознание после столкновение с игроком «Аякса» Брайаном Бробби.
Вратаря вынесли с поля без сознания.
1 октября пресс-служба «Валвейка» опубликовала официальное заявление о состоянии Вессена:
«Наш вратарь Этьен Вессен хорошо провел ночь и продолжает восстанавливаться. Для Этьена сейчас важно иметь возможность спокойно выздороветь в ближайшие часы и дни. Поэтому мы хотели бы попросить вас дать ему и его семье время и отдых для этого.
От имени всех сотрудников «Вавлейка» мы желаем Этьену и всем людям вокруг него много сил. Мы надеемся вскоре снова увидеть его в клубе».
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗩𝗮𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻— RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) October 1, 2023
In navolging van onze update gisteravond, kunnen wij melden dat onze doelman Etienne Vaessen een goede nacht heeft doorgemaakt en zijn lijn van herstel heeft doorgezet. Voor Etienne is het voor nu belangrijk de komende uren en dagen in… pic.twitter.com/kwqhDOjtDX
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