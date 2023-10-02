Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание

30 сентября стартовал матч 7-го тура чемпионата Нидерландов между клубами «Валвейк» и «Аякс».

Поединок был прерван на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу гостей из-за ужасного эпизода. Голкипер хозяев Этьен Вессен потерял сознание после столкновение с игроком «Аякса» Брайаном Бробби.

Вратаря вынесли с поля без сознания.

1 октября пресс-служба «Валвейка» опубликовала официальное заявление о состоянии Вессена:

«Наш вратарь Этьен Вессен хорошо провел ночь и продолжает восстанавливаться. Для Этьена сейчас важно иметь возможность спокойно выздороветь в ближайшие часы и дни. Поэтому мы хотели бы попросить вас дать ему и его семье время и отдых для этого.

От имени всех сотрудников «Вавлейка» мы желаем Этьену и всем людям вокруг него много сил. Мы надеемся вскоре снова увидеть его в клубе».