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  4. Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание
Нидерланды
02 октября 2023, 16:11 |
796
1

Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание

Этьена Вессена вынесли с поля в поединке 7-го тура Нидерландов против «Аякса»

02 октября 2023, 16:11 |
796
1
Валвейк опубликовал заявление о состоянии голкипера, потерявшего сознание
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября стартовал матч 7-го тура чемпионата Нидерландов между клубами «Валвейк» и «Аякс».

Поединок был прерван на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу гостей из-за ужасного эпизода. Голкипер хозяев Этьен Вессен потерял сознание после столкновение с игроком «Аякса» Брайаном Бробби.

Вратаря вынесли с поля без сознания.

1 октября пресс-служба «Валвейка» опубликовала официальное заявление о состоянии Вессена:

«Наш вратарь Этьен Вессен хорошо провел ночь и продолжает восстанавливаться. Для Этьена сейчас важно иметь возможность спокойно выздороветь в ближайшие часы и дни. Поэтому мы хотели бы попросить вас дать ему и его семье время и отдых для этого.

От имени всех сотрудников «Вавлейка» мы желаем Этьену и всем людям вокруг него много сил. Мы надеемся вскоре снова увидеть его в клубе».

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травма Аякс чемпионат Нидерландов по футболу Валвейк Брайан Бробби
Источник Sport.ua
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Ось наслідки тиску вболівальників на гравців Аяксу. 
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