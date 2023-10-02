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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом
Испания
02 октября 2023, 16:02 |
819
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом

Ламин Ямал останется в клубе до 2026 года

02 октября 2023, 16:02 |
819
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 16-летним форвардом команды Ламином Ямалем. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Это максимальный срок, на который можно подписывать контракт с футболистом, который не достиг своего 18-летия.

В нынешнем сезоне Ламал провел 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отличился 2 ассистами. 16-летний вундеркинд уже успел дебютировать и отличиться первым голом за сборную Испании.

Минувшим летом Ямал отклонил предложение от «Манчестер Сити».

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Барселона Ламин Ямал продление контракта
Источник ФК Барселона
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