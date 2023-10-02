ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 16-летним вундеркиндом
Ламин Ямал останется в клубе до 2026 года
«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 16-летним форвардом команды Ламином Ямалем. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Это максимальный срок, на который можно подписывать контракт с футболистом, который не достиг своего 18-летия.
В нынешнем сезоне Ламал провел 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отличился 2 ассистами. 16-летний вундеркинд уже успел дебютировать и отличиться первым голом за сборную Испании.
Минувшим летом Ямал отклонил предложение от «Манчестер Сити».
𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟔 pic.twitter.com/9LUn7qcH9k— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) October 2, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда нацелена на титул
Тренер «Лацио» недоволен напряженным календарем