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  4. Ламин Ямал летом отклонил предложение Манчестер Сити
Испания
15 сентября 2023, 20:14 |
545
0

Ламин Ямал летом отклонил предложение Манчестер Сити

Молодой талант Ямаль думает только о «Барселоне»

15 сентября 2023, 20:14 |
545
0
Ламин Ямал летом отклонил предложение Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

16-летний испанский нападающий Ламин Ямал сосредоточен на выступлениях за «Барселону» на фоне интереса «Манчестер Сити».

Английский клуб пытался летом переманить 16-летнего футболиста, из-за чего отношения «Барселоны» и «Манчестер Сити» испортились.

Отмечается, что Ламин Ямал сразу же отклонил предложение «горожан», поскольку думает только о каталонском клубе и выступлении за этот клуб.

В нынешнем сезоне игрок провел четыре матча за Барселону в Ла Лиге и сделал результативную передачу. Так же молодой футболсит успел впервые сыграть за сборную Испании, где стал самым молодым дебютантом и автором забитого мяча.

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Ламин Ямал Барселона Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Sport.es
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