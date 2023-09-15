Ламин Ямал летом отклонил предложение Манчестер Сити
Молодой талант Ямаль думает только о «Барселоне»
16-летний испанский нападающий Ламин Ямал сосредоточен на выступлениях за «Барселону» на фоне интереса «Манчестер Сити».
Английский клуб пытался летом переманить 16-летнего футболиста, из-за чего отношения «Барселоны» и «Манчестер Сити» испортились.
Отмечается, что Ламин Ямал сразу же отклонил предложение «горожан», поскольку думает только о каталонском клубе и выступлении за этот клуб.
В нынешнем сезоне игрок провел четыре матча за Барселону в Ла Лиге и сделал результативную передачу. Так же молодой футболсит успел впервые сыграть за сборную Испании, где стал самым молодым дебютантом и автором забитого мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уик-энд для легионеров сборной Украины
Встреча состоится 23 сентября