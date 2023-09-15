Ламин Ямал летом отклонил предложение Манчестер Сити

16-летний испанский нападающий Ламин Ямал сосредоточен на выступлениях за «Барселону» на фоне интереса «Манчестер Сити».

Английский клуб пытался летом переманить 16-летнего футболиста, из-за чего отношения «Барселоны» и «Манчестер Сити» испортились.

Отмечается, что Ламин Ямал сразу же отклонил предложение «горожан», поскольку думает только о каталонском клубе и выступлении за этот клуб.

В нынешнем сезоне игрок провел четыре матча за Барселону в Ла Лиге и сделал результативную передачу. Так же молодой футболсит успел впервые сыграть за сборную Испании, где стал самым молодым дебютантом и автором забитого мяча.