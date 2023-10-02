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Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 16:00 | Обновлено 02 октября 2023, 16:01
418
0

Днепр-1 – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Последний матч 9-го тура УПЛ начнется в 17:00

02 октября 2023, 16:00 | Обновлено 02 октября 2023, 16:01
418
0
Днепр-1 – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Днепр-арена

Сегодня, 2 октября, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Эдмара на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Каплиенко, Рубчинский, Адамюк, Пихаленок, Когут, Леднев, Гуцуляк.

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Червак, Габелок, Ари Моура, Вачиберадзе, Чирук, Дмитренко, Борячук.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Днепр-1 Металлист 1925 Днепр-1 - Металлист 1925
Источник Sport.ua
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