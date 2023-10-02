Беседина признали лучшим игроком матча в Ордабасы

Вчера «Ордабасы» Артема Беседина в 24-м туре чемпионата Казахстана на выезде со счетом 2:1 обыграл «Жетысу».

Голом в этом матче отличился украинский форвард «Ордабасы» Артем Беседин, который на 55-й минуте открыл счет в матче. Для него этот гол стал первым в составе «Ордабасы», цвета которого экс-форвард сборной Украины защищает с лета текущего года.

В итоге Беседин был признан лучшим игроком матча в составе «Ордабасы». За два тура до финиша чемпионата команда опережает на 6 очков ближайшего преследователя, «Астану». Одного набранного очка в двух матчах «Ордабасы» хватит для завоевания чемпионства.