ВИДЕО. Беседин открыл счет своим голам за Ордабасы

Нападающий Артем Беседин отметился первым голом в составе казахстанской команды «Ордабасы» из Шимкента.

27-летний экс-форвард киевского «Динамо» забил гол за 55-й минуте матча 24-го тура Казахстанской Премьер-лиги «Жетысу» – «Ордабасы», который в эти минуты завершается в Талдыкоргане. На 80-й минуте счет в матче был 2:1 в пользу «Ордабасы».

Видео гола Артема Беседина

Для Беседина этот гол стал первым за клуб «Ордабасы», цвета которого он защищает с лета этого года.