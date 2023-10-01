Другие новости01 октября 2023, 14:40 | Обновлено 01 октября 2023, 14:45
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ВИДЕО. Беседин открыл счет своим голам за Ордабасы
Украинец забил первый гол за команду из Шимкента
01 октября 2023, 14:40 | Обновлено 01 октября 2023, 14:45
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Нападающий Артем Беседин отметился первым голом в составе казахстанской команды «Ордабасы» из Шимкента.
27-летний экс-форвард киевского «Динамо» забил гол за 55-й минуте матча 24-го тура Казахстанской Премьер-лиги «Жетысу» – «Ордабасы», который в эти минуты завершается в Талдыкоргане. На 80-й минуте счет в матче был 2:1 в пользу «Ордабасы».
Для Беседина этот гол стал первым за клуб «Ордабасы», цвета которого он защищает с лета этого года.
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