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01 октября 2023, 14:40 | Обновлено 01 октября 2023, 14:45
927
1

ВИДЕО. Беседин открыл счет своим голам за Ордабасы

Украинец забил первый гол за команду из Шимкента

01 октября 2023, 14:40 | Обновлено 01 октября 2023, 14:45
927
1
ВИДЕО. Беседин открыл счет своим голам за Ордабасы
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий Артем Беседин отметился первым голом в составе казахстанской команды «Ордабасы» из Шимкента.

27-летний экс-форвард киевского «Динамо» забил гол за 55-й минуте матча 24-го тура Казахстанской Премьер-лиги «Жетысу» – «Ордабасы», который в эти минуты завершается в Талдыкоргане. На 80-й минуте счет в матче был 2:1 в пользу «Ордабасы».

Видео гола Артема Беседина

Для Беседина этот гол стал первым за клуб «Ордабасы», цвета которого он защищает с лета этого года.

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Артем Беседин Ордабасы видео
Источник Sport.ua
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Gargantua
защитник выбивал мяч и попал в Беседина ))
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