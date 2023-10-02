1 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции по футболу между клубами «Адана Демирспор» и «Аланьяспор». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Дублем в этом поединке отметился Super Mario – Марио Балотелли. 33-летний итальянский форвард забил на 30-й и 47-й минутах. На 60-й Балотелли был заменен на М'Байе Ньянга.

Марио провел первую игру за «Адана Демирспор». В турецкий клуб Балотелли перешел в летнее трансферное окно из швейцарского «Сьона».

За «голубых молний» Супер Марио уже выступал в 2021 – 2022 годах. Тогда итальянец провел 32 матча в турецкой Суперлиге, в которых забил 18 голов.

ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию