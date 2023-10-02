Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
Турция
02 октября 2023, 15:17 |
672
0

ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию

Марио Балотелли дважды забил в ворота «Альньяспор» за «Адана Демирспор»

02 октября 2023, 15:17 |
672
0
ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

1 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции по футболу между клубами «Адана Демирспор» и «Аланьяспор». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Дублем в этом поединке отметился Super Mario – Марио Балотелли. 33-летний итальянский форвард забил на 30-й и 47-й минутах. На 60-й Балотелли был заменен на М'Байе Ньянга.

Марио провел первую игру за «Адана Демирспор». В турецкий клуб Балотелли перешел в летнее трансферное окно из швейцарского «Сьона».

За «голубых молний» Супер Марио уже выступал в 2021 – 2022 годах. Тогда итальянец провел 32 матча в турецкой Суперлиге, в которых забил 18 голов.

ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию

По теме:
Бетис – Валенсия – 3:0. Первый матч Яремчука в основе. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Вердер проиграл аутсайдеру, Фрайбург обыграл Аугсбург
Яремчук не помог. Валенсия разгромно проиграла на выезде
Аланьяспор Адана Демирспор видео голов и обзор Марио Балотелли чемпионат Турции по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Футбол | 01 октября 2023, 18:57 2
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»

Тренер «Лацио» недоволен напряженным календарем

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Футбол | 02 октября 2023, 04:59 2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч УПЛ против «Руха»

На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
Теннис | 01.10.2023, 17:13
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Футбол | 02.10.2023, 13:47
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Суперлиге быть? УЕФА оценивает очередную реформу еврокубков
Два игрока Руха восстановились после травм
Футбол | 02.10.2023, 15:38
Два игрока Руха восстановились после травм
Два игрока Руха восстановились после травм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
30.09.2023, 08:15
Футбол
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 15
Футбол
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем