ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
Марио Балотелли дважды забил в ворота «Альньяспор» за «Адана Демирспор»
1 октября состоялся матч 7-го тура чемпионата Турции по футболу между клубами «Адана Демирспор» и «Аланьяспор». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Дублем в этом поединке отметился Super Mario – Марио Балотелли. 33-летний итальянский форвард забил на 30-й и 47-й минутах. На 60-й Балотелли был заменен на М'Байе Ньянга.
Марио провел первую игру за «Адана Демирспор». В турецкий клуб Балотелли перешел в летнее трансферное окно из швейцарского «Сьона».
За «голубых молний» Супер Марио уже выступал в 2021 – 2022 годах. Тогда итальянец провел 32 матча в турецкой Суперлиге, в которых забил 18 голов.
ВИДЕО. Super Mario оформил дубль в первом матче после возвращения в Турцию
⏹️ Maç sonucu! ⚡️— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) October 1, 2023
🔵 4 - 0 🟠#ADSvALY | @superlig pic.twitter.com/GaDS9iK4tK
Ｍａｒｉｏ... 😍 pic.twitter.com/58oqtbzmao— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) October 1, 2023
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