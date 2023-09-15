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Турция
15 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 19:41
1209
0

ОФИЦИАЛЬНО. Балотелли вернулся в свой бывший клуб

Скандальный форвард будет выступать за «Адана Демирспор»

15 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 15 сентября 2023, 19:41
1209
0
ОФИЦИАЛЬНО. Балотелли вернулся в свой бывший клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Клуб чемпионата Турции «Адана Демирспор» официально сообщил о подписании 33-летнего итальянского форварда Марио Балотелли. Контракт со скандальным игроком подписан на один год с опцией продления еще на год.

Лишь вчера Балотелли покинул швейцарский «Сьон», за который он выступал с лета 2022 года. Соглашение сторон было расторгнуто досрочно.

Ранее Балотелли уже выступал за «Адана Демирспор» в сезоне 2021/2022, отличившись 18 голами и 5 ассистами в 33 матчах. Именно оттуда он и перешел в «Сьон» год назад.

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Марио Балотелли Адана Демирспор свободный агент Сьон трансферы
Источник Sport.ua
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