ОФИЦИАЛЬНО. Балотелли вернулся в свой бывший клуб
Скандальный форвард будет выступать за «Адана Демирспор»
Клуб чемпионата Турции «Адана Демирспор» официально сообщил о подписании 33-летнего итальянского форварда Марио Балотелли. Контракт со скандальным игроком подписан на один год с опцией продления еще на год.
Лишь вчера Балотелли покинул швейцарский «Сьон», за который он выступал с лета 2022 года. Соглашение сторон было расторгнуто досрочно.
Ранее Балотелли уже выступал за «Адана Демирспор» в сезоне 2021/2022, отличившись 18 голами и 5 ассистами в 33 матчах. Именно оттуда он и перешел в «Сьон» год назад.
🆕 Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/VqRen0wR6y— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) September 15, 2023
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