ОФИЦИАЛЬНО. Балотелли вернулся в свой бывший клуб

Клуб чемпионата Турции «Адана Демирспор» официально сообщил о подписании 33-летнего итальянского форварда Марио Балотелли. Контракт со скандальным игроком подписан на один год с опцией продления еще на год.

Лишь вчера Балотелли покинул швейцарский «Сьон», за который он выступал с лета 2022 года. Соглашение сторон было расторгнуто досрочно.

Ранее Балотелли уже выступал за «Адана Демирспор» в сезоне 2021/2022, отличившись 18 голами и 5 ассистами в 33 матчах. Именно оттуда он и перешел в «Сьон» год назад.