Пирло близок к увольнению из Сампдории
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«Сампдория» может в ближайшее время уволить с поста главного тренера Андреа Пирло. Причиной являются провальные результаты команды в нынешнем сезоне.
На данный момент «Сампдория» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии В всего с 3 очками в 8 матчах. Команда начинала сезон со штрафом в 2 очка. Подопечные Пирло начли сезон с победы «Тернаной», но затем в 7 матчах набрали лишь 2 очка.
Руководство клуба дало тренеру время до следующего матча с «Асколи», но в случае неудачного результата это поединок может стать для Пирло последним.
Напомним, 44-летний специалист возглавил команду лишь минувшим летом, после того, как «Сампдория» вылетела из Серии А.
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