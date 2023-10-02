Пирло близок к увольнению из Сампдории

«Сампдория» может в ближайшее время уволить с поста главного тренера Андреа Пирло. Причиной являются провальные результаты команды в нынешнем сезоне.

На данный момент «Сампдория» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии В всего с 3 очками в 8 матчах. Команда начинала сезон со штрафом в 2 очка. Подопечные Пирло начли сезон с победы «Тернаной», но затем в 7 матчах набрали лишь 2 очка.

Руководство клуба дало тренеру время до следующего матча с «Асколи», но в случае неудачного результата это поединок может стать для Пирло последним.

Напомним, 44-летний специалист возглавил команду лишь минувшим летом, после того, как «Сампдория» вылетела из Серии А.