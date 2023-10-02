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  4. Пирло близок к увольнению из Сампдории
Италия
02 октября 2023, 14:32 |
363
0

Пирло близок к увольнению из Сампдории

У легендарного итальянца ничего не получается в Генуе

02 октября 2023, 14:32 |
363
0
Пирло близок к увольнению из Сампдории
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

«Сампдория» может в ближайшее время уволить с поста главного тренера Андреа Пирло. Причиной являются провальные результаты команды в нынешнем сезоне.

На данный момент «Сампдория» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии В всего с 3 очками в 8 матчах. Команда начинала сезон со штрафом в 2 очка. Подопечные Пирло начли сезон с победы «Тернаной», но затем в 7 матчах набрали лишь 2 очка.

Руководство клуба дало тренеру время до следующего матча с «Асколи», но в случае неудачного результата это поединок может стать для Пирло последним.

Напомним, 44-летний специалист возглавил команду лишь минувшим летом, после того, как «Сампдория» вылетела из Серии А.

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Сампдория Андреа Пирло Серия B отставка
Источник Calciomercato
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