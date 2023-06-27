Италия27 июня 2023, 20:32 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Андреа Пирло возглавил клуб, вылетевший в Серию B
Итальянский коуч стал главным тренером «Сампдории»
27 июня 2023, 20:32 |
1484
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Легендарный 44-летний итальянский экс-футболист Андреа Пирло возглавил «Сампдорию».
Контракт с коучем рассчитан до конца июня 2025 года.
За свою тренерскую карьеру Пирло возглавлял «Ювентус» (2020-2021) и турецкий «Фатих Карагюмрюк».
В сезоне Серии А 2022/23 «Сампдория» заняла последнее 20-е место с 19 очками. В следующей кампании клуб выступит в Серии В.
📄 | OFFICIAL— U.C. Sampdoria (@sampdoria) June 27, 2023
Benvenuto mister: @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Sampdoria.
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