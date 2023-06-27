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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Андреа Пирло возглавил клуб, вылетевший в Серию B
Италия
27 июня 2023, 20:32 |
1484
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Андреа Пирло возглавил клуб, вылетевший в Серию B

Итальянский коуч стал главным тренером «Сампдории»

27 июня 2023, 20:32 |
1484
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Андреа Пирло возглавил клуб, вылетевший в Серию B
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Легендарный 44-летний итальянский экс-футболист Андреа Пирло возглавил «Сампдорию».

Контракт с коучем рассчитан до конца июня 2025 года.

За свою тренерскую карьеру Пирло возглавлял «Ювентус» (2020-2021) и турецкий «Фатих Карагюмрюк».

В сезоне Серии А 2022/23 «Сампдория» заняла последнее 20-е место с 19 очками. В следующей кампании клуб выступит в Серии В.

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Источник ФК Сампдория
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