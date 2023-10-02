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  4. Юрий КЛИМЧУК: «Пенальти в ворота Кривбасса – стопроцентный»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 14:35 |
354
1

Юрий КЛИМЧУК: «Пенальти в ворота Кривбасса – стопроцентный»

Лидер «Руха» прокомментировал победу над «Кривбассом»

02 октября 2023, 14:35 |
354
1
Юрий КЛИМЧУК: «Пенальти в ворота Кривбасса – стопроцентный»
ФК Рух. Юрий Климчук

Лидер «Руха» Юрий Климчук прокомментировал волевую победу над «Кривбассом» (3:1) в матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги:

«В первом тайме мы полностью превосходили соперника. Удалось даже забить, но судьи не засчитали мой гол из-за офсайда. Далее «Кривбасс» забил гол с пенальти. Поэтому во втором тайме мы вышли на поле еще более заряженные и это помогло нам получить результат.

Игроки, которые вышли на замену, очень усилили игру – как Василий Рунич, так и Илья Квасница. Поэтому хочу поблагодарить их, всех остальных футболистов, тренеров, всех, кто помогал нам вне поля. Это был замечательный матч и замечательная победа.

Я считаю, что пенальти в ворота «Кривбасса» – стопроцентный. Защитник ударил меня по ноге, ребята говорили, что даже был слышен звук этого эпизода. После матча не было споров с соперником по этому поводу, я просто объяснил, что там произошло.

Сейчас нам нужно успокоиться и правильно подготовиться к следующей игре. Это будет непростой домашний матч с «Минаем». Все мысли теперь именно об этом сопернике».

Благодаря этой победе львовяне имеют в своем активе 15 очков после 8 сыгранных поединков, что позволяет им занимать 6-ю строчку в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух Юрий Климчук
Источник ФК Рух Львов
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Andr_Egor
Как нейтральный фанат, пенальти там не было
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