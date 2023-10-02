Украина. Премьер лига02 октября 2023, 13:35 | Обновлено 02 октября 2023, 13:40
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Виталий Буяльский забил 70-й мяч в карьере
30-летний хавбек бело-синих отметил юбилей в поединке с «Александрией»
02 октября 2023, 13:35 | Обновлено 02 октября 2023, 13:40
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В матче с «Александрией» (4:2) Виталий Буяльский забил 70-й мяч в карьере. 67 раз он отличился за «Динамо» и 3 – за «Говерлу». 57 автографов в воротах соперников 30-летний хавбек поставил в УПЛ, 14 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.
К слову, на отечественной арене Виталий поражал ворота 23-х клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Александрии», «Зари» – по 6 и «Львова» – 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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