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Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 13:35 | Обновлено 02 октября 2023, 13:40
116
0

Виталий Буяльский забил 70-й мяч в карьере

30-летний хавбек бело-синих отметил юбилей в поединке с «Александрией»

02 октября 2023, 13:35 | Обновлено 02 октября 2023, 13:40
116
0
Виталий Буяльский забил 70-й мяч в карьере
ФК Динамо. Виталий Буяльский (в центре)

В матче с «Александрией» (4:2) Виталий Буяльский забил 70-й мяч в карьере. 67 раз он отличился за «Динамо» и 3 – за «Говерлу». 57 автографов в воротах соперников 30-летний хавбек поставил в УПЛ, 14 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

К слову, на отечественной арене Виталий поражал ворота 23-х клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Александрии», «Зари» – по 6 и «Львова» – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Виталий Буяльский Динамо Киев
Источник Sport.ua
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