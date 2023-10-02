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  4. Андрей БОРЯЧУК: «Нынешний чемпионат УПЛ намного интереснее минувшего»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 13:52 |
148
0

Андрей БОРЯЧУК: «Нынешний чемпионат УПЛ намного интереснее минувшего»

Форвард доволен непредсказуемым сезоном

02 октября 2023, 13:52 |
148
0
Андрей БОРЯЧУК: «Нынешний чемпионат УПЛ намного интереснее минувшего»
УПЛ. Андрей Борячук

Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук оценил предстоящий матч против «Днепра-1», а также ситуацию в таблице нынешнего чемпионата Украины.

– «СК Днепр-1» при Юрии Максимове стал увереннее чувствовать себя по сравнению с первыми матчами сезона. В чем главная особенность этой команды сейчас?

- Здесь следует помнить, что в прошлом сезоне они стали вице-чемпионами страны. Убежден, что, несмотря на нелегкий старт, перед ними и в этом сезоне стоит задача бороться за чемпионство. Как минимум – не снижать требований. С такой командой, как «Днепр-1», будет очень непросто, не стоит их недооценивать. Все знают, что там хороший подбор игроков и их качество на высоком уровне.

– «Металлист 1925» не проигрывал в последних четырех матчах – эта серия позволила вам подняться в середину турнирной таблицы. Главные составляющие вашего успеха?

– Какого-то секрета здесь нет: мы выкладываемся по максимуму в каждом матче. Эти усилия помогают команде набирать очки. Да, сейчас чемпионат достаточно ровный, любая команда может забрать очки у любой. Поэтому нужно стараться меньше ошибаться, выигрывать больше матчей и не терять очки, особенно там, где есть все шансы этого избежать. И еще один важный фактор – везение.

– В 9-м туре не чуждый тебе «Шахтер» уступил «Ворскле», что является очередным свидетельством того, что текущий чемпионат очень непредсказуем. Стал ли он интереснее для тебя, как игрока?

– Однозначно. Если сравнивать с прошлым чемпионатом, для меня, как футболиста, текущий розыгрыш намного интереснее предыдущего.

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Андрей Борячук Металлист 1925 Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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