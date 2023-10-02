Динамо оформило 10-й дубль Александрии

Второй дубль в УПЛ 21-летнего полузащитника Владимира Бражко стал 10-м для «Динамо» в матчах с «Александрией» в чемпионатах Украины. 5 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и столько же – в гостях. Больше дублей динамовцы оформили только пяти клубам. Между тем в юбилярах оказался и сам Бражко, забивший 10-й мяч в элитном дивизионе. 7 раз он отличился за «Зарю» и 3 – за «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Динамо в матчах с Александрией в чемпионатах Украины

Дата Игрок Счет Вратарь «Александрии» 1. 07.07.2001 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 5:0 (д) Тарас ЧОПИК 2. 11.06.2002 Георгий ПЕЕВ 3:0 (г) Тарас ЧОПИК 3. 16.07.2011 Браун ИДЕЙЕ 3:1 (г) Юрий ПАНЬКИВ 4. 20.11.2011 Андрей ЯРМОЛЕНКО 4:0 (д) Юрий ПАНЬКИВ 5. 02.04.2017 Андрей ЯРМОЛЕНКО 4:1 (г) Андрей НОВАК 6. 07.05.2017 Денис ГАРМАШ 6:0 (д) Владислав ЛЕВАНИДОВ 7. 30.05.2019 Виктор ЦЫГАНКОВ 2:0 (г) Юрий ПАНЬКИВ 8. 07.06.2020 Виталий БУЯЛЬСКИЙ 5:1 (д) Юрий ПАНЬКИВ 9. 12.07.2020 Беньямин ВЕРБИЧ 2:2 (г) Юрий ПАНЬКИВ 10. 01.10.2023 Владимир БРАЖКО 4:2 (д) Георгий ЕРМАКОВ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины