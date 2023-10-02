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Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 13:25 | Обновлено 02 октября 2023, 13:34
218
0

Динамо оформило 10-й дубль Александрии

Владимир Бражко забил 10-й мяч в УПЛ

02 октября 2023, 13:25 | Обновлено 02 октября 2023, 13:34
218
0
Динамо оформило 10-й дубль Александрии
ФК Динамо. Владимир Бражко (№6)

Второй дубль в УПЛ 21-летнего полузащитника Владимира Бражко стал 10-м для «Динамо» в матчах с «Александрией» в чемпионатах Украины. 5 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и столько же – в гостях. Больше дублей динамовцы оформили только пяти клубам. Между тем в юбилярах оказался и сам Бражко, забивший 10-й мяч в элитном дивизионе. 7 раз он отличился за «Зарю» и 3 – за «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Динамо в матчах с Александрией в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Счет

Вратарь «Александрии»

1.

07.07.2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

5:0 (д)

Тарас ЧОПИК

2.

11.06.2002

Георгий ПЕЕВ

3:0 (г)

Тарас ЧОПИК

3.

16.07.2011

Браун ИДЕЙЕ

3:1 (г)

Юрий ПАНЬКИВ

4.

20.11.2011

Андрей ЯРМОЛЕНКО

4:0 (д)

Юрий ПАНЬКИВ

5.

02.04.2017

Андрей ЯРМОЛЕНКО

4:1 (г)

Андрей НОВАК

6.

07.05.2017

Денис ГАРМАШ

6:0 (д)

Владислав ЛЕВАНИДОВ

7.

30.05.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

2:0 (г)

Юрий ПАНЬКИВ

8.

07.06.2020

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

5:1 (д)

Юрий ПАНЬКИВ

9.

12.07.2020

Беньямин ВЕРБИЧ

2:2 (г)

Юрий ПАНЬКИВ

10.

01.10.2023

Владимир БРАЖКО

4:2 (д)

Георгий ЕРМАКОВ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины

ДБ

Соперник

Первый

Автор

Последний

Автор

19

Металлург З

11.04.1993

Дмитрий ТОПЧИЕВ

04.12.2015

Олег ГУСЕВ

14

Волынь

16.05.1993

Виктор ЛЕОНЕНКО

10.04.2016

Андрей ЯРМОЛЕНКО

12

Ворскла

08.08.1997

Сергей РЕБРОВ

22.09.2019

Карлос ДЕ ПЕНА

11

Заря

13.06.1993

Сергей МИЗИН

16.07.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

11

Кривбасс

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

30.10.2022

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

10

Александрия

07.07.2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

01.10.2023

Владимир БРАЖКО

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Источник Sport.ua
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