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  4. Конфликт улажен? Осимхен помирился с Наполи
Италия
02 октября 2023, 13:44 |
143
0

Конфликт улажен? Осимхен помирился с Наполи

Форвард выступил с официальным заявлением

02 октября 2023, 13:44 |
143
0
Конфликт улажен? Осимхен помирился с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Конфликт между «Наполи» и форвардом команды Виктором Осимхеном, похоже, улажен. 24-летний нигериец выступил с официальным заявлением, в котором признался в любви к клубу и городу:

«Приезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю никому встать между нами.

Страсть народа Неаполя разжигает во мне желание всегда играть сердцем и душой, а любовь к эмблеме непоколебима, поскольку я ношу ее с гордостью.

Обвинения в адрес жителей Неаполя не соответствуют действительности. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они поддержали меня и обратились ко мне.

Я бесконечно благодарен. Давайте поддержим единство, уважение и понимание. Форца «Наполи» навсегда!».

Напомним, Осимхен обиделся на «Наполи» из-за ролика в Tik-Tok. Позже клуб уволил сотрудника, который отвечает за подготовку контента в клубных соцсетях.

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Виктор Осимхен Наполи
Источник Фабрицио Романо
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