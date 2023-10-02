Конфликт улажен? Осимхен помирился с Наполи

Конфликт между «Наполи» и форвардом команды Виктором Осимхеном, похоже, улажен. 24-летний нигериец выступил с официальным заявлением, в котором признался в любви к клубу и городу:

«Приезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю никому встать между нами.

Страсть народа Неаполя разжигает во мне желание всегда играть сердцем и душой, а любовь к эмблеме непоколебима, поскольку я ношу ее с гордостью.

Обвинения в адрес жителей Неаполя не соответствуют действительности. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они поддержали меня и обратились ко мне.

Я бесконечно благодарен. Давайте поддержим единство, уважение и понимание. Форца «Наполи» навсегда!».

Напомним, Осимхен обиделся на «Наполи» из-за ролика в Tik-Tok. Позже клуб уволил сотрудника, который отвечает за подготовку контента в клубных соцсетях.