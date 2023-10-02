Конфликт улажен? Осимхен помирился с Наполи
Форвард выступил с официальным заявлением
Конфликт между «Наполи» и форвардом команды Виктором Осимхеном, похоже, улажен. 24-летний нигериец выступил с официальным заявлением, в котором признался в любви к клубу и городу:
«Приезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители Неаполя проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю никому встать между нами.
Страсть народа Неаполя разжигает во мне желание всегда играть сердцем и душой, а любовь к эмблеме непоколебима, поскольку я ношу ее с гордостью.
Обвинения в адрес жителей Неаполя не соответствуют действительности. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они поддержали меня и обратились ко мне.
Я бесконечно благодарен. Давайте поддержим единство, уважение и понимание. Форца «Наполи» навсегда!».
Напомним, Осимхен обиделся на «Наполи» из-за ролика в Tik-Tok. Позже клуб уволил сотрудника, который отвечает за подготовку контента в клубных соцсетях.
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