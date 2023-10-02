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  4. Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку
WTA
02 октября 2023, 08:35 | Обновлено 02 октября 2023, 08:38
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0

Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку

Свитолина, Калинина, Ястремская остались на своих местах

02 октября 2023, 08:35 | Обновлено 02 октября 2023, 08:38
555
0
Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Токио и WTA 250 в Нинбо.

На более престижных соревнованиях в Японии победила Вероника Кудерметова, это позволило ей подняться с 19-й строчки на 16-ю. Финалистка Джессика Пегула осталась четвертой в мировой классификации.

На турнире в Китае победу праздновала лидер посева Онс Жабер, в рейтинге она укрепилась на 7-м месте.

Состав первой десятки не претерпел изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Марта Костюк и Леся Цуренко поднялись на одну строчку, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Даяна Ястремская остались на своих местах. Чуть улучшилось положение Дарьи Снигур, а Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева и Катерина Володько немного опустились в списке.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок и Марта Костюк сохранили позиции, Надежда Киченок одну потеряла.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Джессика Пегула уже обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA, хотя на сайте это еще и не показано. За остальные места идет борьба, но Мария Саккари, которая идет 9-й позиции, отстает на 465 очков.

Чемпионская гонка WTA

У украинок в этом списке мало что изменилось, наибольший прогресс состоялся у Катерина Володько.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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WTA Нинбо Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Мария Саккари Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Токио Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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