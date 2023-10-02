Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Токио и WTA 250 в Нинбо.

На более престижных соревнованиях в Японии победила Вероника Кудерметова, это позволило ей подняться с 19-й строчки на 16-ю. Финалистка Джессика Пегула осталась четвертой в мировой классификации.

На турнире в Китае победу праздновала лидер посева Онс Жабер, в рейтинге она укрепилась на 7-м месте.

Состав первой десятки не претерпел изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Марта Костюк и Леся Цуренко поднялись на одну строчку, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Даяна Ястремская остались на своих местах. Чуть улучшилось положение Дарьи Снигур, а Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева и Катерина Володько немного опустились в списке.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок и Марта Костюк сохранили позиции, Надежда Киченок одну потеряла.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Джессика Пегула уже обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA, хотя на сайте это еще и не показано. За остальные места идет борьба, но Мария Саккари, которая идет 9-й позиции, отстает на 465 очков.

Чемпионская гонка WTA

У украинок в этом списке мало что изменилось, наибольший прогресс состоялся у Катерина Володько.

Украинки в Чемпионской гонке WTA