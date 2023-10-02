Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку
Свитолина, Калинина, Ястремская остались на своих местах
На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Токио и WTA 250 в Нинбо.
На более престижных соревнованиях в Японии победила Вероника Кудерметова, это позволило ей подняться с 19-й строчки на 16-ю. Финалистка Джессика Пегула осталась четвертой в мировой классификации.
На турнире в Китае победу праздновала лидер посева Онс Жабер, в рейтинге она укрепилась на 7-м месте.
Состав первой десятки не претерпел изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Марта Костюк и Леся Цуренко поднялись на одну строчку, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Даяна Ястремская остались на своих местах. Чуть улучшилось положение Дарьи Снигур, а Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева и Катерина Володько немного опустились в списке.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок и Марта Костюк сохранили позиции, Надежда Киченок одну потеряла.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Джессика Пегула уже обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA, хотя на сайте это еще и не показано. За остальные места идет борьба, но Мария Саккари, которая идет 9-й позиции, отстает на 465 очков.
Чемпионская гонка WTA
У украинок в этом списке мало что изменилось, наибольший прогресс состоялся у Катерина Володько.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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