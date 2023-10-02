Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб

Завершилась последняя теннисная неделя в сентябре. Лучшие теннисистки планеты разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Токио и WTA 250 в Нинбо, а мужчины стартовали в Пекине и Астане. Правда, соревнования АТР еще не завершились, известны только четвертьфиналисты и полуфиналисты соревнований соответственно. Украинки в очередной раз продемонстрировали слабый уровень игры, но вот наши молодые теннисисты смогли слегка порадовать. Обо всем по порядку...

WTA 500 Токио

Центральный турнир недели завершился откровенно ужасно. Победительницей стала представительница страны-террориста Вероника Кудерметова, украинки вылетели в первых стадиях, а вторая ракетка мира Ига Свентек показала слабый уровень тенниса.

На соревнованиях в столице Японии в одиночном разряде приняли участия две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Ангелина в 1-м раунде без проблем обыграла перспективную американку Эшлин Крюгер, которая недавно завоевала первый трофей в карьере в Осаке. Далее Калинина вышла на 5-ю сеяную Каролин Гарсию и без особых шансов ей проиграла. Да, не разгром (4:6, 3:6), но ход встречи полностью контролировала француженка.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Марта в 1/16 финала не сумела дожать Дарью Касаткину. Украинка взяла первый сет, во втором трижды вела с брейком, но после 3:3 проиграла 3 гейма подряд и позволила Касаткиной сравнять счет по партиям. В третьем сете Костюк снова имела преимущество на старте, побеждала вначале 2:1, а затем и 3:2 с брейком, но в очередной раз отдала 3 гейма со счета 3:3.

После завершения матча Костюк не пожала руку Касаткиной. Это стало отдельной темой для обсуждения, мол: «Касаткина – друг Украины. Марта желает удачи Рыбакиной, а Дарье пожать руку не может». По ситуации с Рыбакиной на US Open комментариев от Марты мы так и не дождались, но там видимо действовал принцип «если проиграть, то сильнейшей, а тем более так разгромно», но по Касаткиной... Если Дарья выйдет с флагом Украины на корт – no problem, думаю, руку протянет любая украинка. А так просто стоит поблагодарить Касаткину за ее поддержку и адекватную позицию.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

К слову, Марта и Ангелина, провалившие турнир в Токио, неплохо стартовали на тысячнике в Пекине. Как пойдут дела дальше – время покажет, а нам просто остается болеть за наших девушек и верить в то, что хотя бы одна из них попадет в топ-10 рейтинга WTA.

Трофей завоевала Вероника Кудерметова, в финале обыграв Джессику Пегулу.



Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Вероника Кудерметова

На своем пути, а точнее в четвертьфинале, «нейтральная» теннисистка обыграла Игу Свентек. На результатах Иги, пожалуй, стоит остановиться.

Ига не смогла защитить титул US Open и отдала первую строчку WTA Арине Соболенко. Теннис спасать нужно, в Игу верится, но пока полька слаба, как бы грустно это не звучало. Возможно, просто мини-спад, а возможно и пик прошел... Второй вариант ужасает, но все же это вряд ли. Нужно смотреть по факту: Ига слабо сыграла со 148-й ракеткой мира Маи Хонтамой, а затем впервые за 5 очных матчей проиграла Кудерметовой.

Японку Свентек обыграла в двух сетах. В первой партии Ига проигрывала 1:4 с двумя брейками, но взяла сет 7:5. Во 2-й отдала стартовый гейм на подаче, но сразу же вернулась в игру и закрыла японку 6:4, хотя со счета 5:1 на подаче проиграла 4 гейма. С Кудерметовой Ига зеркально обменялась сетами (2:6, 6:2), а в третьей партии не смогла ни разу взять подачу Вероники и в итоге уступила 4:6, позволив сопернице сделать брейк в 3-м гейме.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Турнир в Токио был шансом для Иги сократить отставание от Соболенко в гонке за 1-ю строчку, а при успешном выступлении на тысячнике в Пекине и вовсе ее отобрать, но пока как-то так...

Отдельно стоит отметить выступления Надежды Киченок в парном разряде. Украинка вместе с Мию Като дошла до полуфинала, где уступила тандему Эри Ходзуми / Макото Ниномия. За последние 11 матчей после US Open Надежда выиграла 9 игр в парном разряде. Киченок уже успела пройти во 2-й раунд тысячника в Пекине, выбив седьмых сеяных Сюко Аояму и Ену Сибахару вместе с Моникой Никулеску.

WTA 250 Нинбо

На турнире в Нинбо выступили 2 украинки: Катерина Володько и Катерина Байндл.

Володько прошла стартовый раунд квалификации, но в финале отбора проиграла Анне-Лене Фридзам.

Байндл в 1/16 финала обыграла Юэ Юань, но уже во 2-м раунде уступила Люции Бронцетти в двух партиях со счетом 3:6, 3:6. Сейчас Катерина выступает на тысячнике в Пекине, где успешно прошла квалификацию, одолев Ребеку Масарову и Янину Викмайер. На старте основы украинка встретится с 10-й ракеткой мира Каролин Гарсией.

Победительницей соревнований стала Онс Жабер. Для 7-й ракетки мира это пятый трофей в карьере и 2-й в сезоне. Интересно, что представительница Туниса впервые выиграла титул на хардовом покрытии.

ATP 500 Пекин / АТР 250 Астана

Эти соревнования еще не закончены. В Казахстане пока что известны полуфиналисты, а в Китае определены четвертьфиналисты. Ничего интересного пока там не произошло, разве что уверенный ход Карлитоса на 500-тысячнике. Там испанец уже успел обыграть Янника Ханфманна и Лоренцо Музетти, причем итальянца разгромил 6:2, 6:2. Далее Рууд, а в полуфинале возможно суперпротивостояние с Синнером.

По-хорошему, от Карлос нужен трофей, потому что лидерство Новака Джоковича в рейтинге АТР не очень привлекает.



Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Еще удивляет слабость Хольгера Руне после Уимблдона. Датчанин с конца июля выиграл только 1 матч из 8. В Астане он обыграл на старте Феликса Оже-Альяссима, у которого тоже дела идут не очень, а в четвертьфинале уступил мини-Федереру Григору Димитрову в двух сетах. Но еще больше удивляет тот факт, что Хольгер до сих пор 4-я ракетка мира. Что ж стало с мужским теннисом, кроме Алькараса и Синнера даже болеть не за кого...

Азиатские игры

С 24 по 30 сентября в китайском городе Ханчжоу проходил теннисный турнир на Азиатских играх 2022. Эти соревнования были запланированы ещё на прошлый год, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19.



Одиночный разряд. Женщины

Чжэнь Циньвэнь выиграла в финале у Чжу Линь со счётом 6:2, 6:4 и стала шестой китайской теннисисткой, которая победила в одиночном разряде на Азиаде, в том числе пятой подряд

1. Чжэнь Циньвэнь (Китай)

2. Чжу Линь (Китай)

3. Харука Кадзи (Япония)

3. Александра Эала (Филиппины)



Getty Images/Global Images Ukraine

Одиночный разряд. Мужчины

Победителем соревнований стал Чжан Чжичжэнь. Чжан – третий китайский игрок, ставший чемпионом в мужском одиночном разряде. До него это удавалось только Паню Бину в 1990 и 1994 годах.

1. Чжан Чжичжэнь (Китай)

2. Ёсукэ Ватануки (Япония)

3. Хон Сон Чхан (Южная Корея)

3. Хумаюн Султанов (Узбекистан)

Парный разряд. Женщины

Золото завоевали сестры Чжан. Хаоцин и Латиша, которые представляют Китайский Тайбэй, выступили вместе на третьей Азиаде подряд: в 2014 году теннисистки получили бронзовые награды, а в 2018 году – серебряные.

1. Чжань Хаоцин / Чжань Латиша (Китайский Тайбэй)

2. Ли Ясюань / Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй)

3. Пэк Та Ён / Чон По Ён (Южная Корея)

3. Алдила Сутджиади / Джанис Тджен (Индонезия)

Парный разряд. Мужчины

Впервые в истории Азиатских игр золото в мужском парном разряде удалось выиграть дуэту из Китайского Тайбэя – Сюй Юйсёу / Джейсон Жун. Ранее представители этой сборной не могли дойти даже до финала.

1. Сюй Юйсёу / Джейсон Жун (Китайский Тайбэй)

2. Сакетх Минени / Рамкумар Раманатхан (Индия)

3. Хон Сон Чхан / Квон Сун Ву (Южная Корея)

3. Пручья Исаро / Максимус Джонс (Таиланд)

Смешанный парный разряд

Победителем стал индийский тандем Рутуджа Бхосале / Рохан Бопанна. За последние шесть розыгрышей медалей в миксте на Азиатских играх пять раз в финале играли теннисисты из Индии, и победа в нынешнем году стала уже третьей для представителей Индии.

1. Рутуджа Бхосале / Рохан Бопанна (Индия)

2. Лян Эньшуо / Хуан Цзунхао (Китайский Тайбэй)

3. Чжань Хаоцин / Сюй Юйсёу (Китайский Тайбэй)

3. Александра Эала / Фрэнсис Алькантара (Филиппины)

Алексей Крутых

После супервыступления за сборную Украины Алексей Крутых пока не совсем вошел в ритм челленджеров. Украинец не смог пробиться в основную сетку турнира в Браге, в финале отбора проиграв Хавьеру Барранко.

На этой неделе Алексей выступает на челленджере в Лиссабоне. В 1-м раунде квалификации он разгромил местного теннисиста, а в финале предстоит сыграть против некогда 85-й ракетки Карлоса Табернера.

Финал для сестер Колб

Сестры Колб по-тихоньку кошмарят (надеюсь, не сглажу и не сильно громкое словосочетание) турниры серии ITF. Начиная с сентября Надежда и Марина трижды сыграли в финале соревнований, завоевали 1 трофей, а также в активе украинок 1 полуфинал на 60-тысячнике.

На этой неделе сестры уступили в матче за трофей на ITF W25 в Сантарене американскому тандему Далайна Хюитт / Мэдисон Синг. Украинки имели шансы на успех, однако проиграли на супер-тай-брейке со счетом 10:12.

Еще более приятен тот факт, что сестры, которые являются уроженками Крыма, имеют исключительно проукраинскую позицию. Будем болеть за Марину и Надежду на дальнейших соревнованиях.

Перспективы Якубенко

1-й номер Украины среди юниоров Владимир Якубенко на этой неделе впервые выиграл матч на турнире серии ITF. На 15-тысячник в Форбахе украинец получил квоту, которая выдается ITF для юниоров.

В 1/16 финала соревнований 18-летний Якубенко сенсационно обыграл первого сеяного теннисиста Макс-Ханса Реберга, а затем вышел и в четвертьфинал, выиграв у Даниэля Де Йонге.

В этих двух поединках Владимир был явным аутсайдером. Но пробиться в полуфинал не получилось. Уже идя фаворитом встречи против Тома Генча, украинец уступил немцу на трех тай-брейках.

Неплохое выступление Котляр

Елизавета Котляр, наравне с Алисой Барановской, считается одной из самых перспективных теннисисток Украины по юниоркам. У Алисы, правда, уже есть 1 трофей на уровне ITF, но и Котляр на 2 года ее младше.

На этой неделе Елизавета прошла в четвертьфинал 15-тысячника в Монастире, где уступила Джине Фейстель. Полька в итоге дошла до финала.

Котляр боролась за свой 2-й полуфинал в профессиональной карьере. В 2023 году украинка впервые сыграла на стадии 1/4 финала.

Парный финал Ваншельбойма

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм дошел до финала парного разряда на турнире ITF M25 в Пазарджике (Болгария). В матче за трофей украинец вместе с напарником Максом Хаукесом из Нидерландов не смогли взять ни одного гейма у австрийцев Сандро Коппа и Нила Оберляйтнера.

Эрик Ваншельбойм пятый раз в этом году сыграл в финале турнира ITF в паре и впервые не смог выиграть титул. Всего для украинского теннисиста это был 19-й парный финал на турнирах ITF, в котором он боролся за девятый трофей.

Мисаки Дои завершила карьеру

Эта теннисная неделя не была богатой на события вне корта, да и завершения карьеры от Мисаки Дои напрямую связанную с игровой площадкой для тенниса.

32-летняя японка объявила о своем уходе из профессионального тенниса из-за проблем со спиной, которые обострились за 2023 год.

28 сентября Мисаки Дои сыграла матч второго раунда на турнире WTA 500 в Токио, проиграв четвертой сеяной Марии Саккари из Греции (3:6, 1:6). Это был ее последний поединок.

Дои анонсировала уход из тенниса еще месяц назад. Мисаки за свою карьеру выиграла 3 титула WTA, один в одиночном и еще два – в парном разряде. Общая сумма призовых за карьеру – $3,946,733.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мисаки Дои