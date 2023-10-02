Василий РУНИЧ: «Я просто оказался в нужном месте в нужное время»

Хавбек «Руха» Василий Рунич, автор дубля в ворота «Кривбасса», прокомментировал победу над криворожской командой (3:1):

«Кривбасс» – очень хорошая команда, один из лидеров чемпионата. Мы ехали сюда и настраивались на хорошую игру и серьезную борьбу. И «Рух» справился с этим вызовом.

Ничего особенного перед выходом на замену тренер не говорил. На тот момент мы проигрывали 0:1, и все понимали, что нужно отыгрываться, усилив атакующую линию. Тренер почувствовал это и выпустил меня на поле.

В забитых голах больше заслуги команды, чем моя. Я просто очутился в правильном месте в правильное время. В эпизоде с первым голом мне сказали, чтобы я был на подборе. Знал, что мяч может отскочить и удалось быстро сориентироваться – пробил в касание, но не обошлось без везения. Впрочем, рад, что так произошло.

Что касается второго гола, то прислушивался к советам тренеров, которые говорили, что нужно забегать в штрафную. Это был один из элементов нашей подготовки к этому матчу. Я знал, что Квасница может обыграть соперников на фланге, так и случилось – он разобрался и отдал мне фактически на пустые ворота. Этот гол – полностью заслуга Ильи».