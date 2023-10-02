Бетис – Валенсия – 3:0. Первый матч Яремчука в основе. Видео голов и обзор

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде проиграла «Бетису» со счетом 0:3.

Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел в основе, которого заменили в перерыве.

Ла Лига. 8-й тур, 1 октября

Бетис – Валенсия – 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85

Видеообзор матча