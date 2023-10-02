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Чемпионат Испании
Бетис
01.10.2023 22:00 – FT 3 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 октября 2023, 02:50 | Обновлено 02 октября 2023, 03:07
45
1

Бетис – Валенсия – 3:0. Первый матч Яремчука в основе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Испании

02 октября 2023, 02:50 | Обновлено 02 октября 2023, 03:07
45
1
Бетис – Валенсия – 3:0. Первый матч Яремчука в основе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде проиграла «Бетису» со счетом 0:3.

Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел в основе, которого заменили в перерыве.

Ла Лига. 8-й тур, 1 октября

Бетис – Валенсия – 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Abdessamad Ezzalzouli (Бетис).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Рока (Бетис).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Assane Diao (Бетис).
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Бетис чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук видео голов и обзор Бетис - Валенсия
Источник Sport.ua
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Serhii P.
награв серйозно, раз в перерві замінили
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