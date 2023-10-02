Испания02 октября 2023, 02:50 | Обновлено 02 октября 2023, 03:07
45
1
Бетис – Валенсия – 3:0. Первый матч Яремчука в основе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Испании
02 октября 2023, 02:50 | Обновлено 02 октября 2023, 03:07
45
1
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде проиграла «Бетису» со счетом 0:3.
Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел в основе, которого заменили в перерыве.
Ла Лига. 8-й тур, 1 октября
Бетис – Валенсия – 3:0
Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Abdessamad Ezzalzouli (Бетис).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Рока (Бетис).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Assane Diao (Бетис).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 октября 2023, 21:12 15
Киевляне в поединке 9-го тура УПЛ одержали победу со счетом 4:2
Бокс | 01 октября 2023, 08:09 0
Сауль Альварес одержал в Лас-Вегасе убедительную победу над Джермеллом
Футбол | 01.10.2023, 10:50
Футбол | 02.10.2023, 02:13
Волейбол | 01.10.2023, 21:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
награв серйозно, раз в перерві замінили
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.10.2023, 15:41 8
01.10.2023, 11:45 7
01.10.2023, 09:25 9
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
30.09.2023, 21:34 18
30.09.2023, 19:50 1
01.10.2023, 00:40 14