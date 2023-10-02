Яремчук не помог. Валенсия разгромно проиграла на выезде
Очень нестабильные результаты команды
«Валенсия» в матче чемпионата Испании проиграла «Бетису» со счетом 0:3. В основном составе вышел форвард Роман Яремчук, которого заменили в перерыве.
Украинец, как и вся команда, ничем особенным не запомнился. За первый тайм гости не нанесли ни одного удара в створ ворот (всего за матч лишь два удара).
Летучие мыши демонстрируют нестабильные результаты. Команда не так давно разгромила «Атлетико», но затем сыграла вничью и дважды кряду уступила.
«Валенсия» с 10 очками идет 9-й.
Чемпионат Испании. 8-й тур
Бетис - Валенсия 3:0
Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85
Атлетико - Кадис 3:2
Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Пирес, 12, Марти, 27
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