Яремчук не помог. Валенсия разгромно проиграла на выезде

«Валенсия» в матче чемпионата Испании проиграла «Бетису» со счетом 0:3. В основном составе вышел форвард Роман Яремчук, которого заменили в перерыве.

Украинец, как и вся команда, ничем особенным не запомнился. За первый тайм гости не нанесли ни одного удара в створ ворот (всего за матч лишь два удара).

Летучие мыши демонстрируют нестабильные результаты. Команда не так давно разгромила «Атлетико», но затем сыграла вничью и дважды кряду уступила.

«Валенсия» с 10 очками идет 9-й.

Чемпионат Испании. 8-й тур

Бетис - Валенсия 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85

Атлетико - Кадис 3:2

Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Пирес, 12, Марти, 27