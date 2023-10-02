Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук не помог. Валенсия разгромно проиграла на выезде
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
01.10.2023 22:00 – FT 3 : 2
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 октября 2023, 00:02 | Обновлено 02 октября 2023, 00:03
221
0

Яремчук не помог. Валенсия разгромно проиграла на выезде

Очень нестабильные результаты команды

02 октября 2023, 00:02 | Обновлено 02 октября 2023, 00:03
221
0
Яремчук не помог. Валенсия разгромно проиграла на выезде
ФК Валенсия. Роман Яремчук

«Валенсия» в матче чемпионата Испании проиграла «Бетису» со счетом 0:3. В основном составе вышел форвард Роман Яремчук, которого заменили в перерыве.

Украинец, как и вся команда, ничем особенным не запомнился. За первый тайм гости не нанесли ни одного удара в створ ворот (всего за матч лишь два удара).

Летучие мыши демонстрируют нестабильные результаты. Команда не так давно разгромила «Атлетико», но затем сыграла вничью и дважды кряду уступила.

«Валенсия» с 10 очками идет 9-й.

Чемпионат Испании. 8-й тур

Бетис - Валенсия 3:0
Голы: Диао, 41, Рока, 52, Еззалзули, 85

Атлетико - Кадис 3:2
Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Пирес, 12, Марти, 27

По теме:
Первый шанс в основе. Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч Ла Лиги
Хет-трик Луиса Суареса. Гранада отыгралась со счета 0:3 в матче с Альмерией
ВИДЕО. Колумбийский Суарес. Форвард Альмерии оформил хет-трик за 5 минут
Бетис чемпионат Испании по футболу Валенсия Роман Яремчук Атлетико Мадрид Кадис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Футбол | 01 октября 2023, 23:00 4
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Бокс | 01 октября 2023, 00:40 14
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым

Бой прошел вечером 30 сентября на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии

Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Бокс | 01.10.2023, 11:12
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Футбол | 01.10.2023, 22:33
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Футбол | 01.10.2023, 10:50
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 39
Футбол
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
30.09.2023, 08:15
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 8
Бокс
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
ВИДЕО. 60-я победа. Как Канело отправил Чарло в нокдаун в 7-м раунде
01.10.2023, 08:09
Бокс
Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
Канело защитил абсолют. Сауль Альварес по очкам победил Джермелла Чарло
01.10.2023, 07:50 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем