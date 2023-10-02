ВИДЕО. Вердер проиграл аутсайдеру, Фрайбург обыграл Аугсбург
1 октября состоялись два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.
1 октября состоялись два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.
«Фрайбург» дома одержал победу над «Аугсбургом» (2:0) благодаря голам Винченцо Грифо и Филиппа Линхарта.
«Дармштадт» на своем поле обыграл «Вердер» (4:2). У хозяев голами отличились Маттиас Бадер, Тим Скарке, Марвин Мелем и Тобиас Кемпе (пенальти). У гостей голы в активе Оливье Демана и Милоша Вельковича.
Бундеслига. 6-й тур, 1 октября
Фрайбург – Аугсбург – 2:0
Голы: Грифо, 5 (пен), Линхарт, 56
Дармштадт – Вердер – 4:2
Голы: Бадер, 4, Скарке, 25, Мелем, 50, Кемпе, 62 (пен) – Деман, 70, Велькович, 78
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер сборной Украины – о переходе Патрика ван Леувена в донецкий клуб
Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии