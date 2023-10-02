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Вердер
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Германия
02 октября 2023, 01:43 | Обновлено 02 октября 2023, 02:06
6
0

ВИДЕО. Вердер проиграл аутсайдеру, Фрайбург обыграл Аугсбург

1 октября состоялись два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.

02 октября 2023, 01:43 | Обновлено 02 октября 2023, 02:06
6
0
ВИДЕО. Вердер проиграл аутсайдеру, Фрайбург обыграл Аугсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября состоялись два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.

«Фрайбург» дома одержал победу над «Аугсбургом» (2:0) благодаря голам Винченцо Грифо и Филиппа Линхарта.

«Дармштадт» на своем поле обыграл «Вердер» (4:2). У хозяев голами отличились Маттиас Бадер, Тим Скарке, Марвин Мелем и Тобиас Кемпе (пенальти). У гостей голы в активе Оливье Демана и Милоша Вельковича.

Бундеслига. 6-й тур, 1 октября

Фрайбург – Аугсбург – 2:0

Голы: Грифо, 5 (пен), Линхарт, 56

Дармштадт – Вердер – 4:2

Голы: Бадер, 4, Скарке, 25, Мелем, 50, Кемпе, 62 (пен) – Деман, 70, Велькович, 78

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Источник Sport.ua
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