ВАНАТ: «Жест после забитого гола? Не буду раскрывать секрет»

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат отметился забитым мячом в поединке 9-го тура УПЛ с «Александрией» (4:2):

– Эмоции положительные, удалось выиграть. В конце встречи дожали соперника, который тянул время. В принципе, удовлетворены результатом.

– Ожидали ли от «Александрии» такой игры? Ведь в последнее время соперник не мог похвастаться хорошими результатами.

– На «Динамо» все соперники настраиваются по-особому. Даже если перед этим проиграли все матчи, на игру с нами все выходят, как на последнюю. Мы были готовы прессинговать, было видно, как тренерский штаб готовил их к сегодняшнему противостоянию.

– Прокомментируй свой гол.

– Караваев протянул мяч, Ярмоленко подхватил, прострелил – и удалось запереть.

– Ты показал особый жест после забитого мяча. Он что-то значит?

– Да, значит, но это личное. Не стану раскрывать этот секрет.

– После матча с «Оболонью» как настраивались, насколько психологически было тяжело?

– Конечно, когда ты проигрываешь, то эмоции совсем не те. Мистер говорит, что каждая победа зависит от следующей победы. Сегодня нам удалось сплотиться, победить – и теперь готовимся к следующим соперникам.

– Следующая игра будет с «Полесьем», причем не в выходные, а уже в ближайшую пятницу. Изменится ли подготовка из-за этого?

– Думаю, ничего меняться не будет. У нас еще есть пять дней в запасе, которых должно хватить, чтобы подготовиться к этой игре.

– Что тренер говорил в раздевалке, которая царила атмосфера?

– Атмосфера, как после каждой победы, была очень хороша. Поздравили друг друга с хорошим результатом – и двигаемся дальше.