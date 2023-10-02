Назар ВОЛОШИН: «Голы со стандартов? Динамо наигрывало комбинации»

Вингер «Динамо» Назар Волошин прокомментировал победу в матче 9-го тура УПЛ против «Александрии» (4:2).

– Матч показался трудным, но все рады и довольны, что удалось победить.

– Ожидали ли, что «Александрия» будет столь агрессивно играть? Ведь в последнее время команда не могла похвастаться результатами…

– Конечно, ожидали, ведь у «Александрии» всегда была хорошая боевая команда. У них достаточно серьезный подбор молодых перспективных игроков.

– Наша команда выполняла сегодня много стандартных положений – угловых, штрафных ударов…

– Тренер обращает наше внимание на то, что реализация стандартных положений должна быть лучше. Хорошо, что сегодня удалось несколько из них воплотить в забитые мячи.

– Голы из стандартов – это наигранные комбинации?

– Да, наигрывали. Вова Бражко – молодец, дважды оказывался в нужном месте и забил важные голы.

– Как сейчас настроение в команде?

– Сейчас уже лучше, чем было несколько дней назад. Хорошо, что после поражения от «Оболони» в Кубке Украины удалось победить сильного соперника в чемпионате и улучшить настроение.

– У «Динамо» еще три матча в запасе по сравнению с конкурентами. Это значит, что уже в ближайшее время команда может выйти на первое место?

– Да, будем делать все возможное для этого.